Gaza, immagini strazianti: il video del piccolo in lacrime che porta sulle spalle la sorellina diventa simbolo dell’esodo

Un video diventato virale in queste ore sui social mostra l’esodo straziante da Gaza: un bambino in lacrime porta sulle spalle la sorellina, immagine simbolo di un popolo in fuga.

La strada costiera Al-Rasheed Street è l’unica via di comunicazione tra Gaza City e la zona centrale e meridionale della Striscia. Da 10 giorni è piena di persone che corrono per salvarsi la vita, in fuga dai pesanti bombardamenti sulla città, prima con le bombe dal cielo poi con l'invasione dell’artiglieria israeliana.

Pochi possono permettersi un mezzo: il carburante scarseggia e costa 20 volte di più del solito. E l’affitto di camioncini e auto è volato alle stelle. Su quella strada, teatro di attacchi di cecchini che hanno ucciso centinaia di famiglie ed è stata distrutta da carri armati e granate, sono tutti in fila. I più fortunati con carretti, vecchie auto, camion, biciclette. Ma la maggior parte delle famiglie vanno a piedi, trascinando quel poco che possono portare, in un viaggio che molti bollano come «il giorno del giudizio».