Guerra Russia-Ucraina: gli F-35 italiani respingono i jet di Mosca nello spazio aereo estone

Lo spazio aereo estone è stato violato da 3 jet militari russi. Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti.
Il ministro della Difesa del Paese ha definito l’incidente «di una brutalità senza precedenti» e il governo intende inviare una nota di protesta al più alto diplomatico russo in Estonia. Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, dopo le incursioni dei droni russi in Polonia e Romania.
I tre MiG-31 che hanno violato lo spazio aereo estone sarebbero stati respinti da F-35 italiani. Lo riporta Politico, citando persone informate sulla situazione. I MiG-31, intercettori pesanti capaci di trasportare il missile ipersonico Kinzhal della Russia, sarebbero stati diretti verso la capitale, Tallinn.
Kallas: provocazione russa estremamente pericolosa
«L'odierna violazione dello spazio aereo dell’Estonia da parte di aerei militari russi è una provocazione estremamente pericolosa. Si tratta della terza violazione dello spazio aereo dell’Ue in pochi giorni e contribuisce ulteriormente ad aumentare le tensioni nella regione. L’Ue esprime piena solidarietà all’Estonia». Lo scrive su X l’Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, l’ex premier estone Kaja Kallas. «Sono in stretto contatto con il governo estone. Continueremo a sostenere i nostri stati membri nel rafforzare le loro difese con risorse europee. Putin sta mettendo alla prova la determinazione dell’Occidente. Non dobbiamo mostrare debolezza», aggiunge.
