Non solo Ungheria, il gas della Russia ancora in otto Paesi: ecco quali

Quarant'anni di dipendenze non evaporano in un batter d’occhio, e quella dai fossili russi, per l'Ue, è sin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina la sfida più difficile. Con il diciannovesimo pacchetto di sanzioni, su spinta anche di Donald Trump, la Commissione ha voluto dare un’ulteriore accelerazione all’azzeramento dell’import di petrolio e gas russi. Un dossier che, secondo Palazzo Berlaymont, coinvolge ancora 8 Paesi membri. Non solo Ungheria e Slovacchia, quindi, ma anche Grecia, Francia, Belgio, Olanda, Portogallo e Spagna. E’ agli ultimi cinque, che importano esclusivamente Gnl, che si rivolge il pacchetto di sanzioni messo sul tavolo da Ursula von der Leyen.

La scelta di colpire il Gnl con il divieto totale di import a partire dal primo gennaio 2027 non è stata casuale. Il gas naturale liquefatto, che arriva nelle città europee via mare, è più facile da stoppare, anche da un punto di vista dell’interruzione dei contratti in essere. Non coinvolge, inoltre Ungheria e Slovacchia. Chiamare Viktor Orban e Robert Fico, i due leader europei più vicini a Mosca, ad accettare le nuove misure energetiche della Commissione non era ritenuto praticabile.