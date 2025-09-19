Putin: "La produzione di armi in Russia cresciuta in modo esponenziale, continueremo a sviluppare le forze armate"

La Russia ha aumentato la produzione di alcuni tipi di armi in modo esponenziale e, per alcuni prodotti, di quasi 30 volte. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, durante una visita agli stabilimenti di Motovilikha, riporta Tass.

«Per alcuni tipi di armi, per alcuni prodotti, la nostra produzione è aumentata non di pochi punti percentuali, ma di diverse volte: 2, 3, 10, 15 volte e, per alcuni prodotti, 30 volte», ha affermato, «e la qualità è migliorata. La tecnologia sta diventando moderna e richiesta.

«Continueremo a sviluppare le forze armate rendendole moderne, compatte e potenti», ha proseguito Putin incontrando i dipendenti dello stabilimento di Perm. Il leader russo è stato negli stabilimenti Motovilikha in occasione della giornata dei produttori di armi e ha visitato lì un’esposizione di armi e attrezzature militari. «Voglio ringraziarvi per quello che avete fatto ed esprimere la mia speranza che insieme rafforzeremo le forze armate russe per il futuro. Renderemo il paese indipendente e sovrano. Senza il vostro aiuto, senza il vostro lavoro, questo è impossibile», ha detto Putin, ripreso stavolta dalla Tass.