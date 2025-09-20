Cyberattacco manda in tilt tre aeroporti europei: caos negli scali di Bruxelles, Londra Heathrow e Berlino

Un attacco informatico ha mandato in tilt contemporaneamente tre grandi aeroporti europei e causato ritardi e cancellazioni di centinaia di voli. Nel mirino sono finiti gli scali di Bruxelles, Londra Heathrow e Berlino che hanno vissuto una giornata di disagi per l’intrusione nel software di check-in passeggeri fornito dalla Collins Aerospace, che lavora per diverse compagnie aeree negli aeroporti di tutto il mondo.

L’attacco ha sollevato preoccupazioni sulla robustezza dei sistemi alla base delle infrastrutture critiche in Europa.

"Siamo a conoscenza di un’interruzione informatica del nostro software Muse in diversi aeroporti», ha dichiarato la RTX, proprietaria di Collins Aerospace, aggiungendo che l’impatto «è limitato al check-in elettronico dei clienti e alla consegna dei bagagli». Muse, il software colpito, consente a diverse compagnie aeree di utilizzare gli stessi banchi del check-in e gate d’imbarco in un aeroporto, anzichè averne di propri.

L'aeroporto di Bruxelles ha spiegato che un attacco informatico, avvenuto ieri sera, ha costretto i passeggeri a effettuare il check-in e le operazioni di imbarco manualmente. Stesso problema anche all’aeroporto di Berlino Brandeburgo, che ha segnalato tempi di attesa più lunghi del solito.