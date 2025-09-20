Cyberattacco manda in tilt tre aeroporti europei: caos negli scali di Bruxelles, Londra Heathrow e Berlino

Un attacco informatico ha mandato in tilt contemporaneamente tre grandi aeroporti europei e causato ritardi e cancellazioni di centinaia di voli. Nel mirino sono finiti gli scali di Bruxelles, Londra Heathrow e Berlino che hanno vissuto una giornata di disagi per l’intrusione nel software di check-in passeggeri fornito dalla Collins Aerospace, che lavora per diverse compagnie aeree negli aeroporti di tutto il mondo.
L’attacco ha sollevato preoccupazioni sulla robustezza dei sistemi alla base delle infrastrutture critiche in Europa.
"Siamo a conoscenza di un’interruzione informatica del nostro software Muse in diversi aeroporti», ha dichiarato la RTX, proprietaria di Collins Aerospace, aggiungendo che l’impatto «è limitato al check-in elettronico dei clienti e alla consegna dei bagagli». Muse, il software colpito, consente a diverse compagnie aeree di utilizzare gli stessi banchi del check-in e gate d’imbarco in un aeroporto, anzichè averne di propri.
L'aeroporto di Bruxelles ha spiegato che un attacco informatico, avvenuto ieri sera, ha costretto i passeggeri a effettuare il check-in e le operazioni di imbarco manualmente. Stesso problema anche all’aeroporto di Berlino Brandeburgo, che ha segnalato tempi di attesa più lunghi del solito.
La Bbc ha riferito che British Airways opera normalmente utilizzando un sistema di backup, ma che la maggior parte delle altre compagnie aeree con voli a Heathrow sono state colpite.
Secondo il sito di monitoraggio aereo FlightAware, centinaia di voli sono stati ritardati per tutta la giornata. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea, Eurocontrol, ha chiesto agli operatori aerei di cancellare metà dei loro voli da e per l’aeroporto londinese tra le 4:00 gmt (le 6:00 in Italia) di sabato e le 2:00 di lunedì (le 4:00 in Italia), a causa del disagio.
L’aeroporto di Dublino ha dichiarato che, insieme a quello di Cork, ha subito un «impatto minore» con alcune compagnie aeree che hanno implementato procedure di check-in manuali.
L'Italia non è stata colpita direttamente e solo pochi voli dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino hanno subito ritardi contenuti.
L’azione non è stata rivendicata e la Collins Aerospace non ha fornito una versione ufficiale dell’accaduto. E’ ancora troppo presto per sapere chi si cela dietro quest’ultimo attacco. Alcuni esperti di sicurezza informatica hanno ipotizzato che si tratti di un attacco ransomware, ma è importante sottolineare che queste aggressioni possono essere perpetrate anche da attori sponsorizzati da Stati.
Più di una volta, i sospetti sono caduti su hacker russi o cinesi. Ma tutti i principali attacchi informatici degli ultimi anni sono stati perpetrati da bande criminali più interessate a estorcere denaro alle proprie vittime, fa notare la Bbc.
Secondo Graeme Stewart, responsabile del settore pubblico presso Check Point, il ritorno alla normalità negli aeroporti potrebbe richiedere giorni perchè si verificherà un «effetto domino».
Caricamento commenti
Commenta la notizia