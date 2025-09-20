La Polonia fa decollare i suoi jet mentre la Russia attacca l'Ucraina. Bloomberg: "Per Putin l'escalation è la strada migliore, Trump non agirà"

La Polonia ha fatto decollare i suoi jet durante la notte mentre erano in corso attacchi russi sull'Ucraina. «A causa dell’attività dell’aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, che sta conducendo attacchi sul territorio dell’Ucraina, l’aviazione polacca e alleata ha iniziato a operare nel nostro spazio aereo», hanno affermato le forze armate del paese in una nota. Lo riporta Sky News Uk. La Polonia ha spiegato che ciò è stato fatto per garantire la "massima prontezza» e sicurezza nelle aree confinanti. Verso le 7 del mattino, le forze armate del Paese hanno dichiarato che le loro operazioni erano terminate.
Intanto, il presidente russo Vladimir Putin è giunto alla conclusione che l’escalation militare è il modo migliore per costringere l’Ucraina a colloqui alle sue condizioni e che è improbabile che Donald Trump faccia molto per rafforzare le difese di Kiev. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando fonti del Cremlino, sottolineando che l’incontro in Alaska ha convinto Putin che Trump non ha interesse a intervenire nel conflitto.
Zelensky critica gli alleati: "Basta perdere tempo"
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, esorterà il collega americano, Donald Trump, a imporre sanzioni alla Russia quando si incontreranno la prossima settimana alle Nazioni Unite a New York e ha invitato gli alleati dell’Ucraina a «smetterla di perdere tempo».
Zelensky - che ha parlato a Kiev a un gruppo di giornalisti tra cui il Guardian - ha affermato di aspettarsi ulteriori sanzioni se Vladimir Putin rifiuterà di incontrarlo per colloqui di persona o di accettare un cessate il fuoco. «Se la guerra continua e non ci sono passi avanti verso la pace, ci aspettiamo sanzioni», ha affermato.
Trump ha ripetutamente minacciato di prendere provvedimenti contro la Russia, ma finora non è riuscito a dare seguito alle sue parole. La scorsa settimana ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a «imporre sanzioni importanti», ma solo dopo che tutti i Paesi della Nato accetteranno accettato di smettere di acquistare petrolio dalla Russia e di imporre dazi alla Cina, un altro grande importatore di energia da Mosca.
