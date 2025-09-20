La Polonia fa decollare i suoi jet mentre la Russia attacca l'Ucraina. Bloomberg: "Per Putin l'escalation è la strada migliore, Trump non agirà"

La Polonia ha fatto decollare i suoi jet durante la notte mentre erano in corso attacchi russi sull'Ucraina. «A causa dell’attività dell’aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, che sta conducendo attacchi sul territorio dell’Ucraina, l’aviazione polacca e alleata ha iniziato a operare nel nostro spazio aereo», hanno affermato le forze armate del paese in una nota. Lo riporta Sky News Uk. La Polonia ha spiegato che ciò è stato fatto per garantire la "massima prontezza» e sicurezza nelle aree confinanti. Verso le 7 del mattino, le forze armate del Paese hanno dichiarato che le loro operazioni erano terminate.

Intanto, il presidente russo Vladimir Putin è giunto alla conclusione che l’escalation militare è il modo migliore per costringere l’Ucraina a colloqui alle sue condizioni e che è improbabile che Donald Trump faccia molto per rafforzare le difese di Kiev. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando fonti del Cremlino, sottolineando che l’incontro in Alaska ha convinto Putin che Trump non ha interesse a intervenire nel conflitto.