La Polonia ha fatto decollare stanotte i suoi jet durante gli attacchi russi sull'Ucraina

La Polonia ha fatto decollare i suoi jet durante la notte mentre erano in corso attacchi russi sull' Ucraina. "A causa dell'attività dell'aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, che sta conducendo attacchi sul territorio dell'Ucraina, l'aviazione polacca e alleata ha iniziato a operare nel nostro spazio aereo", hanno affermato le forze armate del paese in una nota. Lo riporta Sky News Uk. La Polonia ha spiegato che ciò è stato fatto per garantire la "massima prontezza" e sicurezza nelle aree confinanti. Verso le 7 del mattino, le forze armate del Paese hanno dichiarato che le loro operazioni erano terminate.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che incontrerà il suo omologo statunitense Donald Trump la prossima settimana a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Zelensky ha dichiarato a un gruppo di giornalisti, tra cui l'AFP, che avrebbe avuto "un incontro con il Presidente degli Stati Uniti", aggiungendo che avrebbe discusso delle garanzie di sicurezza in caso di un accordo di pace con la Russia, nonché delle sanzioni contro Mosca che il suo Paese chiede agli Stati Uniti.