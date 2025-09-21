Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Mondo / Gaza City sotto assedio, nell'ultimo raid uccisi quattro palestinesi

Gaza City sotto assedio, nell'ultimo raid uccisi quattro palestinesi

di

Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi in un nuovo attacco aereo dell’aviazione israeliana su Gaza City. Lo riferisce l’emittente Al Jazeera, secondo quanto riportato dalla Tass, precisando che il raid ha colpito un edificio residenziale con civili all’interno. Secondo il Ministero della Salute palestinese, nella sola giornata di ieri il bilancio delle vittime causate dalle operazioni militari israeliane a Gaza City e nelle aree circostanti ha superato i 60 morti, con oltre 200 feriti.

Tag:

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province