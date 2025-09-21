Il mondo Maga piange Kirk. Trump: "Un grande, era amato"

L’America conservatrice si stringe intorno alla famiglia Kirk e piange il suo 'martire' Charlie. Quasi 200.000 persone si sono messe in fila dalle prime luci dell’alba per onorare la memoria dell’attivista allo State Farm Stadium di Glendale, in quell'Arizona che era la sua casa. Il primo a ricordarlo come un figlio è Donald Trump: «Era un grande uomo e alla famiglia va il mio amore. Non lo meritava», ha detto il presidente ricordando le «grandi cose e la grande influenza» di Charlie Kirk, «amato da un esercito di giovani».

Ai funerali, con numeri e misure di sicurezza da funerali di Stato ma toni da comizio, tra bandiere Usa, braccialetti 'We are Charliè e canti cristiani, l’amministrazione si presenta quasi al gran completo. Oltre al tycoon ci sono il vicepresidente JD Vance, amico stretto dell’attivista, ma anche il segretario di stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth. Sono in tutto due gli aerei con lo staff dell’amministrazione giunti a Phoenix, a conferma del ruolo chiave del fondatore di Turning Point nel mondo Maga. Kirk infatti lo ha avvicinato ai giovani, ha portato il suo messaggio nelle università sottraendoProprio nel nome del primo emendamento i democratici chiedono all’amministrazione di abbassare i toni e lanciare un messaggio unità. Un appello rivolto soprattutto a Trump che, invece di indossare i panni del consoler-in-chief, preferisce accusare la sinistra ritenendola responsabile dell’assassinio di Kirk, anche se le indagini finora non hanno rinvenuto alcuna prova che leghi il killer Tyler Robinson a gruppi di sinistra. "Stanno prendendo un crimine terribile e stanno cercando di usarlo per attaccare i loro avversari politici», ha denunciato Hillary Clinton parlando di «censura statale». Una censura che Kirk - ricordano molti - non avrebbe voluto: «Quando la gente smette di parlare - ripeteva l’attivista -, scoppia la violenza. E così scoppia la guerra civile».e così a quella 'woke culturè contro la quale Trump si batte da anni. Per non perdere l’appeal conquistato faticosamente con i giovani in vista delle elezioni di metà mandato, la Casa Bianca sta pensando di affidare a Vance, che definisce «sacrificio» la morte dell’attivista di 32 anni, il dialogo con le università e con i ragazzi conservatori. La missione del vicepresidente potrebbe affiancarsi a quella della moglie del militante, nominata alla guida del suo movimento Turning Point. Erika Kirk, che per il memorial porta al collo il ciondolo del marito ancora macchiato di sangue, ha assicurato il suo impegno a portare avanti la battaglia e molti vedono in lei l’occasione che da anni al partito repubblicano cerca: trovare un 'role model' per le donne conservatrici. La vedova ha tutte le carte in regola per esserlo, divenendo quello che l’attivista era per i giovani conservatori.