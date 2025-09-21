Russia, il Vietnam vince il festival canoro rivale di Eurovision. Cantante Usa ritirata per "pressioni politiche"

Il Vietnam è stato incoronato vincitore del concorso canoro Intervision, organizzato e ospitato dalla Russia in aperta concorrenza col rivale occidentale Eurovision.

E' stato lo stesso leader del Cremlino, Vladimir Putin, a ordinare la ripresa dell’Intervision, un concorso musicale regionale di epoca sovietica basato sui «valori tradizionali della famiglia», dopo che Mosca era stata esclusa dall’Eurovision Song Contest nel 2022 per l’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Kiev ha definito l’evento «uno strumento di propaganda ostile».

Trasmesso in diretta dalla Tv russa e andato in onda in alcune parti dell’Asia, dell’Africa, del Sud America e dell’Europa, l’Intervision si è tenuto in un’arena fuori Mosca con cantanti provenienti da 23 Paesi, che contano una popolazione totale di 4 miliardi di persone, tra cui Cina, India e Brasile.

Il vietnamita Duc Phuc, la cui canzone è basata su una fiaba popolare che racconta di un re famoso per aver respinto un esercito nemico, è stato il vincitore deciso da una giuria composta dai Paesi partecipanti. Il premio consiste in un trofeo e 30 milioni di rubli (poco più di 305.000 euro). Il Kirghizistan si è aggiudicato il secondo posto, mentre il Qatar si è classificato al terzo.