Russia, il Vietnam vince il festival canoro rivale di Eurovision. Cantante Usa ritirata per "pressioni politiche"

Il Vietnam è stato incoronato vincitore del concorso canoro Intervision, organizzato e ospitato dalla Russia in aperta concorrenza col rivale occidentale Eurovision.
E' stato lo stesso leader del Cremlino, Vladimir Putin, a ordinare la ripresa dell’Intervision, un concorso musicale regionale di epoca sovietica basato sui «valori tradizionali della famiglia», dopo che Mosca era stata esclusa dall’Eurovision Song Contest nel 2022 per l’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Kiev ha definito l’evento «uno strumento di propaganda ostile».
Trasmesso in diretta dalla Tv russa e andato in onda in alcune parti dell’Asia, dell’Africa, del Sud America e dell’Europa, l’Intervision si è tenuto in un’arena fuori Mosca con cantanti provenienti da 23 Paesi, che contano una popolazione totale di 4 miliardi di persone, tra cui Cina, India e Brasile.
Il vietnamita Duc Phuc, la cui canzone è basata su una fiaba popolare che racconta di un re famoso per aver respinto un esercito nemico, è stato il vincitore deciso da una giuria composta dai Paesi partecipanti. Il premio consiste in un trofeo e 30 milioni di rubli (poco più di 305.000 euro). Il Kirghizistan si è aggiudicato il secondo posto, mentre il Qatar si è classificato al terzo.
Il concorrente russo, il cantante ultranazionalista Shaman, all’anagrafe Yaroslav Dronov, ha chiesto alla giuria di ignorare la sua esibizione, in quanto Mosca era la nazione ospitante. L’Arabia Saudita ospiterà il concorso l’anno prossimo.
La competizione ieri sera ha visto la partecipazione di artisti provenienti dalle nazioni che la Russia considera amiche, come Bielorussia, Cuba, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti e Venezuela. Putin ha aperto la finale con una dichiarazione video in cui ha sottolineato che il mondo sta cambiando rapidamente.
A riprova che gli Usa di Donald Trump sono percepiti da Mosca meno ostili rispetto alle precedenti amministrazioni, all’Intervision doveva partecipare anche un rappresentante degli Stati Uniti. Vassy, una cantante nata in Australia e con passaporto statunitense, si è però ritirata all’ultimo minuto dopo essere stata sottoposta a «pressioni politiche da parte del governo australiano», hanno dichiarato gli organizzatori in un comunicato. Per ora non ci sono dichiarazioni dalle autorità australiane. Vassy, a sua volta, aveva già preso il posto del cantante R&B statunitense Brandon Howard, che aveva abbandonato la competizione pochi giorni prima per «motivi familiari».
