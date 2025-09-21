Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Trump alza il tiro su Putin e sull’Europa: “Sono molto deluso da lui. Stop al petrolio russo, così finisce la guerra”

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso tutta la sua amarezza, ricordando le migliaia di vittime settimanali

«Sono molto deluso da Vladimir Putin. Muoiono tra le 5.000 e le 7.000 persone a settimana senza alcuna ragione». Nel corso di una cena a Mount Vernon, vicino Washington, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a insistere sulla leva energetica come via per chiudere il conflitto in Ucraina, sostenendo che un ulteriore calo del prezzo del petrolio accelererebbe la fine della guerra.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, durante lo stesso intervento Trump ha sollecitato i Paesi europei a «smettere di acquistare petrolio dalla Russia», definendo quegli acquisti «qualcosa che non dovrebbe accadere». La linea è stata ribadita anche giovedì, dopo l’incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer, quando il presidente ha detto di essere pronto ad aumentare la pressione economica su Mosca, «ma non quando le persone per cui mi batto acquistano petrolio dalla Russia».

 

