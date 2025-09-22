Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Angelina Jolie: "Non riconosco il mio paese, tempi molto pesanti"

«Non riconosco il mio Paese. Qualsiasi cosa, ovunque, divida o limiti le espressioni personali e le libertà di chiunque, penso sia molto pericolosa». Così Angelina Jolie, al festival cinematografico spagnolo di San Sebastián, dopo la sospensione del programma di Kimmel da Abc per le affermazioni dopo la morte dell’attivista Charlie Kirk.

«Questi sono tempi così seri che dobbiamo stare attenti a non dire le cose con superficialità. Stiamo vivendo insieme tempi molto, molto pesanti», ha detto, come riporta il Guardian.

