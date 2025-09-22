Guerra in Ucraina, due morti in un bombardamento russo a Zaporizhzhia. Mosca: "Attacco ucraino a Belgorod, tre vittime"

Almeno due persone sono morte in un bombardamento aereo russo sulla città di Zaporizhzhia, che ha visto anche due feriti, di cui uno grave.

Lo scrive su Telegram il capo dell’amministrazione cittadina, Ivan Fedorov. Altri attacchi russi nella notte tra domenica e lunedì hanno provocato altri due feriti a Kiev, e un altro a Soumy, secondo responsabili locali.

Da parte russa, autorità sostengono che un attacco di droni ucraini domenica in Crimea abbia fatto registrare 3 morti e 16 feriti.

Mosca, 3 morti e 10 feriti in raid ucraini a Belgorod

Tre persone sono state uccise e altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov, citato dalla Tass. «Purtroppo, la situazione operativa rimane estremamente tesa, con i distretti di Krasnaya Jaruga e Rakitnoye che hanno dovuto affrontare una situazione disastrosa negli ultimi giorni. Solo nell’ultimo giorno, 10 persone sono rimaste ferite e altre tre sono state uccise, tra cui una nel distretto di Shebekino e due nel distretto di Rakitnoye», ha scritto sul suo canale Telegram. Il funzionario aggiunge che Mosca sta preparando un rafforzamento della sicurezza nell’area.