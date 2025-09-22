La Francia riconosce lo Stato di Palestina. Israele prosegue con l'attacco di terra a Gaza City

Altri cinque paesi sono pronti ad annunciare il riconoscimento formale dello Stato di Palestina: Francia, Belgio, Lussemburgo, San Marino e Malta si uniranno a Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo e annunceranno oggi la loro decisione, mentre a New York inizia la settimana dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Saranno quindi 145 su 193 i Paesi membri dell’ONU che hanno adottato questa misura, anche se il riconoscimento non modifica lo status di osservatore dei palestinesi presso le Nazioni Unite, la cui piena adesione è stata bloccata dagli Stati Uniti.

Francia e Arabia Saudita in serata presiederanno un vertice al palazzo di Vetro, cui parteciperà anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, per rilanciare la soluzione a due stati. «Riconoscere oggi lo Stato di Palestina è l’unico modo di fornire una soluzione politica ad una situazione che deve finire», dice il presidente francese, Emmanuel Macron.

Ma la pressione diplomatica di queste ore non fa arretrare Israele. Benjamin Netanyahu ha ribadito ieri che «non ci sarà nessuno Stato palestinese» e oggi ha confermato che intende «andare avanti con determinazione» nell’operazione a Gaza «fino a quando gli obiettivi della guerra non saranno raggiunti». «Le nostre forze stanno ora operando con grande forza nella Striscia di Gaza per sconfiggere definitivamente Hamas e riportare a casa tutti i nostri ostaggi», dice Netanyahu che non ha preso una posizione ufficiale sulle richieste della componente estremista del suo governo composta dall’ala dell’ultra destra di Ben Gvir e Smotrich, che sostengono l’annessione della Cisgiordania in risposta al riconoscimento dello Stato palestinese. Il premier israeliano avrà un colloquio con Trump a margine dell’Assemblea dell’Onu ed è possibile che il tema sarà affrontato.