Putin: "No all'escalation, ma pronti a rispondere alle minacce. Le potenze nucleari cercano di minare il dialogo"

Vladimir Putin non è tra i leader che da oggi si riuniscono alle Nazioni Unite, ma il presidente russo ha fatto arrivare a New York il suo messaggio forte e chiaro: Mosca non vuole un’escalation, e anzi è disposta a prolungare il nuovo trattato Start, ma se necessario è in grado di rispondere alle minacce.

L’occasione è stata la riunione del Consiglio di sicurezza della Federazione, convocata probabilmente non a caso proprio nel giorno in cui inizia la settimana di alto livello dell’80esima assemblea generale dell’Onu. Nelle agende di molti incontri bilaterali non mancheranno gli sconfinamenti dei jet russi, che il Cremlino ha negato anche oggi. E a margine dell’evento diplomatico dell’anno, è previsto un incontro tra il presidente americano Donald Trump e l’ucraino Volodymyr Zelensky.

Proprio Trump e Zelensky sembrano i principali destinatari dei messaggi lanciati oggi da Putin mentre dettava istruzioni ai membri del Consiglio di sicurezza.