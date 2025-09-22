Vertice Onu, Macron riconosce lo stato di Palestina tra gli applausi: "Niente giustifica la guerra a Gaza"

«La Francia dichiara di riconoscere lo stato di Palestina nell’interesse della pace» ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al vertice che ospita con l’Arabia Saudita all’Onu ricevendo un applauso scrosciante dalla sala. «Questo riconosce che i palestinesi non sono gente di troppo sulla Terra», ha aggiunto.

«Niente giustifica la guerra in corso a Gaza. Niente. «Al contrario, tutto ci obbliga a porvi fine definitivamente, visto che non l’abbiamo fatto prima. Dobbiamo farlo per salvare vite umane": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron alla conferenza di alto livello all’Onu per la soluzione dei due stati. Un’ambasciata francese in Palestina è subordinata al rilascio di «tutti gli ostaggi» da parte di Hamas e a un «cessate il fuoco» a Gaza: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron alla conferenza di alto livello all’Onu per la soluzione dei due stati.