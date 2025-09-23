Caos nei cieli di Copenaghen e Oslo: decine di voli cancellati a causa di droni sospetti. Dopo i controlli, riaperti gli aeroporti

Circa cinquanta voli cancellati e altrettanti dirottati hanno segnato una serata di caos nei cieli danesi dopo l’avvistamento di droni di grandi dimensioni sopra l’aeroporto di Kastrup, il più grande della Danimarca. Lo scalo della capitale è stato chiuso intorno alle 20:30 e riaperto poco dopo l’1. Nel frattempo, numerosi voli sono stati deviati su altri aeroporti del Paese e anche in Svezia, a Malmö e Göteborg. All’interno del terminal si sono formate lunghe code di passeggeri rimasti a terra; i decolli cancellati sono stati 50.

Disagi anche in Norvegia: lo spazio aereo sopra l’aeroporto di Oslo è stato chiuso per circa tre ore a partire dalle 00:30 per la presenza di alcuni droni, con 12 voli interessati secondo l’agenzia NTB. La responsabile comunicazione dello scalo, Monica Fasting, ha poi confermato la riapertura invitando i passeggeri a presentarsi regolarmente.

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, su X, ha riferito di aver discusso con la direttrice del FMI Kristalina Georgieva delle “violazioni da parte della Russia dello spazio aereo degli Stati membri della NATO, anche il 22 settembre a Copenaghen”, sollecitando una risposta decisa degli alleati. In conferenza stampa a Copenaghen, la polizia non ha confermato né smentito l’eventuale matrice russa, limitandosi a riferire che sono in corso accertamenti.