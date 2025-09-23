Trump: “Ho fatto finire sette guerre, ma nessuna telefonata dall’Onu. E attacca l'Ue: compra l'energia da Mosca. Il cambiamento climatico è una truffa colossale”

Come previsto, Donald Trump ha fatto tremare il Palazzo di Vetro. Il suo ritorno all’Assemblea generale, dopo sei anni di assenza da quel podio, ha avuto l'effetto di un sisma politico: battute irriverenti, attacchi diretti all’Onu e al suo segretario generale António Guterres, e soprattutto un’agenda che ha colpito i nervi scoperti della comunità internazionale, a partire da clima, energia e migrazioni. Fin dall’inizio, il presidente americano ha trasformato in spettacolo anche i piccoli incidenti tecnici: il teleprompter che non funzionava e le scale mobili bloccate all’ingresso. "In questo modo parlerò più con il cuore", ha detto, strappando un sorriso ai delegati. Ma subito dopo ha piazzato il primo affondo: "In sette mesi ho messo fine a sette guerre che dicevano essere non terminabili. Non ho mai ricevuto una telefonata dall’Onu, nessuno mi ha ringraziato". Una frase che ha gelato la sala, soprattutto perché Guterres, come ripete quasi quotidianamente il suo portavoce, ha sempre sostenuto che "la porta del segretario generale resta aperta per chiunque voglia bussare".

Il contrasto con il discorso di Guterres non poteva essere più netto. Mentre il segretario generale chiedeva un "rinnovato multilateralismo" e una risposta coordinata alla crisi climatica, Trump ha liquidato il cambiamento climatico come "la più grossa truffa mai perpetrata al mondo", puntando il dito contro la Cina come principale responsabile dell’inquinamento. Ha accusato le politiche ecologiche di essere "la strada per la bancarotta", prendendo la Germania come esempio di fallimento: "Stava puntando sul verde, e stava andando in bancarotta". Sul fronte energetico, ha ribadito il suo sostegno ai combustibili fossili e all’indipendenza energetica americana, smontando anni di negoziati multilaterali. "Fossil fuels are not a losing bet" - ha insistito - facendo capire che per Washington la transizione verde resterà subordinata alla crescita economica e alla sicurezza energetica. L’altra direttrice del suo intervento è stata l’immigrazione. Per oltre dieci minuti ha attaccato sia l'Onu che l’Europa. "Dovrebbe fermare le invasioni, non crearle e finanziarle", ha detto con tono sprezzante, esortando gli alleati a seguire l’esempio americano: "Abbiamo intrapreso azioni coraggiose per porre rapidamente fine all’immigrazione incontrollata. Una volta che abbiamo iniziato a detenere e deportare, i clandestini hanno semplicemente smesso di arrivare". Poi l’avvertimento all’Europa: "È ora di mettere fine al fallito esperimento dei confini aperti. Dovete farlo adesso. I vostri Paesi andranno all’inferno".