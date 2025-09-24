Ue, Von der Leyen: “Intrusioni nello spazio aereo? Sul tavolo anche l’abbattimento”

L’opzione di abbattere un caccia che si intromette nello spazio aereo della Nato è «sul tavolo». Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista alla Cnn. «La mia opinione è che dobbiamo difendere ogni centimetro del territorio», ha detto. «Ciò significa che se si verifica un’intrusione nello spazio aereo, dopo un avvertimento, dopo essere stati molto chiari, ovviamente l'opzione di abbattere un caccia che si intromette nel nostro spazio aereo è sul tavolo».