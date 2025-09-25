I droni tornano a creare caos nei cieli della Danimarca. Per ore diversi aeroporti sono stati chiusi

I droni tornano a creare caos nei cieli della Danimarca. Per ore diversi aeroporti danesi sono stati chiusi per l’avvistamento di velivoli senza pilota come già accaduto nei giorni scorsi e dopo episodi simili in Polonia e Romania.

I droni sono stati avvistati negli aeroporti di Aalborg, situato nel nord della Danimarca e uno dei più grandi del Paese dopo Copenaghen, Esbjerg, Sonderborg e nella base aerea di Skrydstrup prima che si allontanassero e, come nel caso precedente, sparissero nel nulla.

"Non è stato possibile abbatterli droni, hanno sorvolato un’area molto vasta per due ore», ha dichiarato Jesper Bojgaard Madsen, ispettore capo della polizia dello Jutland settentrionale «Finora non abbiamo nula da dire su chi li manovrasse».

La polizia dello Jutland meridionale ha dichiarato di aver ricevuto diverse segnalazioni di attività di droni negli aeroporti di Esbjerg, Sonderborg e Skrydstrup nella serata di mercoledì. Gli aeroporti di Esbjerg e Sonderborg non sono stati chiusi, poichè non erano previsti voli fino a questa mattina.