Gli Usa intercettano un caccia russo in prossimità dell'Alaska e inviano quattro F-16. Altri 5 aerei vicino alla Danimarca

Gli Stati Uniti hanno schierato quattro F-16, un aereo di sorveglianza per intercettare i bombardieri e i caccia russi dopo che un aereo militare di Mosca è stato rilevato nello spazio aereo vicino dell’Alaska. Lo riporta il North American Aerospace Defense Command, sottolineando che il velivolo russo è rimasto nello "spazio aereo internazionale e non è entrato in quello americano o canadese. L’attità russa nella Air Defense Identification Zone accade regolarmente e non è visto come una minaccia".

I caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca

«Due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati oggi dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in prossimità dello spazio aereo danese, dimostrando l’impegno dell’Alleanza a proteggere e salvaguardare i Paesi Baltici e il fianco orientale». Lo fa sapere il Comando Aereo Alleato.