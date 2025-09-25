Israele: "La Flotilla respinge mediazione, rifiuta gli aiuti a Cipro e favorisce Hamas". La Global Sumud: "Non hanno alcuna autorità sulle acque di Gaza"

«Israele ha accettato la proposta del governo italiano di scaricare gli aiuti nel porto di Cipro e poi trasferirli a Gaza. La flottiglia ha respinto la proposta italiana, dimostrando che il suo vero scopo è la provocazione e il servizio ad Hamas». Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar, ribadendo che «Israele non consentirà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva e non permetterà la violazione di un legittimo blocco navale. Israele è ancora pronto a impegnarsi in qualsiasi accordo costruttivo per trasferire gli aiuti in modo legale e pacifico».

«E' evidente che gli organizzatori e lo scopo di questa flottiglia organizzata da Hamas non sono gli aiuti umanitari. In ogni caso, Israele ha fatto una dichiarazione molto chiara e una proposta molto pacifica agli organizzatori», ha ricordato in conferenza stampa il direttore generale del ministero degli Esteri israeliano, Eden Bar, poco prima del messaggio su X di Gideon Sàar. «Israele ha proposto ai capi della flottiglia di scaricare i loro aiuti, presunti aiuti, nel porto turistico di Ashkelon, a pochi minuti da Gaza, e di trasferirli immediatamente nella Striscia. Purtroppo, la proposta è stata respinta due volte. Israele ha continuato con i suoi sforzi e ha proposto lo scarico degli aiuti in qualsiasi porto dei paesi vicini: abbiamo offerto Cipro, la Grecia, Creta, e ancora una volta, è stato respinto».