Israele: "La Flotilla respinge mediazione, rifiuta gli aiuti a Cipro e favorisce Hamas". La Global Sumud: "Non hanno alcuna autorità sulle acque di Gaza"

«Israele ha accettato la proposta del governo italiano di scaricare gli aiuti nel porto di Cipro e poi trasferirli a Gaza. La flottiglia ha respinto la proposta italiana, dimostrando che il suo vero scopo è la provocazione e il servizio ad Hamas». Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar, ribadendo che «Israele non consentirà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva e non permetterà la violazione di un legittimo blocco navale. Israele è ancora pronto a impegnarsi in qualsiasi accordo costruttivo per trasferire gli aiuti in modo legale e pacifico».
«E' evidente che gli organizzatori e lo scopo di questa flottiglia organizzata da Hamas non sono gli aiuti umanitari. In ogni caso, Israele ha fatto una dichiarazione molto chiara e una proposta molto pacifica agli organizzatori», ha ricordato in conferenza stampa il direttore generale del ministero degli Esteri israeliano, Eden Bar, poco prima del messaggio su X di Gideon Sàar. «Israele ha proposto ai capi della flottiglia di scaricare i loro aiuti, presunti aiuti, nel porto turistico di Ashkelon, a pochi minuti da Gaza, e di trasferirli immediatamente nella Striscia. Purtroppo, la proposta è stata respinta due volte. Israele ha continuato con i suoi sforzi e ha proposto lo scarico degli aiuti in qualsiasi porto dei paesi vicini: abbiamo offerto Cipro, la Grecia, Creta, e ancora una volta, è stato respinto».
Infine, «abbiamo ricevuto la risposta negativa della flottiglia alla proposta del governo italiano fatta solo un paio di giorni fa agli organizzatori della flottiglia di scaricare gli aiuti nel porto di Cipro. Questo rifiuto, per la terza o quarta volta da parte della flottiglia, dimostra il vero scopo di questa flottiglia: la provocazione e il servizio ad Hamas, certamente non uno sforzo umanitario».
Durante la conferenza stampa, Ziv Hava, co-fondatore di Inteleye, azienda israeliana di analisi dati che collabora col governo di Netanyahu, ha illustrato i risultati di quella che ha affermato essere un’inchiesta che proverebbe i legami tra alcuni responsabili della Global Sumud Flotilla e Hamas: «La nostra indagine ha rivelato che almeno sette alti funzionari coinvolti nella Flotilla hanno documentati e ripetuti legami con organizzazioni terroristiche designate, principalmente Hamas, ma anche il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e persino Hezbollah». Hava ha citato «Zaher Birawi, membro fondatore della Freedom Flotilla Coalition e coordinatore chiave dell’operazione flottiglia dal 2010. E’ identificato come membro attivo sia di Hamas che dei Fratelli Musulmani», ha accusato.
"Saif Abu Kishk è membro della Popular Conference for Palestinians Abroad (PCPA) designata da Israele come organizzazione terroristica a causa del suo legame diretto con Hamas. Saif è anche l’amministratore delegato della società Cyber Neptune, fondata quest’anno, proprietaria di una parte importante delle imbarcazioni della flottiglia».
Il report sostiene inoltre di «includere documentazione fotografica di incontri diretti tra i leader della flottiglia e terroristi». Questa è «la prova diretta della sovrapposizione operativa tra la leadership della flottiglia e le organizzazioni terroristiche. Non si tratta di un’iniziativa umanitaria. Si tratta di un’operazione coordinata e politicamente motivata" progettata «per suscitare simpatia internazionale, esercitare pressione politica su Israele e, soprattutto, fornire copertura alla rete affiliata ad Hamas che opera in tutta Europa», è la conclusione di Hava.
«Un blocco che privi i civili di cibo, medicine e aiuti è proibito. Un blocco che danneggi in modo sproporzionato la popolazione civile è proibito. Israele non ha alcuna autorità legale sulle acque di Gaza: appartengono alla Palestina» replica intanto Global Sumud Flotilla e aggiunge, «la flottiglia naviga con ogni valido diritto legale di fornire aiuti. Qualsiasi tentativo di fermarla viola il diritto internazionale e il diritto del mare. Navighiamo non solo con solidarietà, ma con la legge dalla nostra parte».
