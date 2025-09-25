La Farnesina agli italiani sulla Flotilla: "Sconsigliato proseguire". Fallita l'ipotesi di consegnare gli aiuti in un porto neutrale

"Il governo italiano ha preso atto del rifiuto della flottiglia di consegnare gli aiuti in un porto neutrale. Ai partecipanti italiani che volessero fermarsi in Grecia e proseguire in modo sicuro per l’Italia o altra destinazione, l’Italia offrirà assistenza ove richiesto. Per chi prosegue il viaggio con la Flottiglia resta valido l’avviso iniziale, pubblicato su www.viaggiaresicuri.it, che l’iniziativa è sconsigliata. Chi la intraprende si assume in proprio tutti i rischi e sotto la sua personale responsabilità" . Lo si legge in un messaggio inviato dalla Farnesina ai partecipanti italiani alla Flotilla per Gaza.

Aver contribuito al fallimento della proposta di mediazione per la Flotilla. E’ l’accusa che le opposizioni, sia apertamente sia off the record, muovono alla premier Giorgia Meloni che da New York ha svelato la trattativa, in cui era impegnato anche il presidente della Cei Matteo Zuppi, per consegnare gli aiuti delle 40 barche a Cipro. «Chi vuol far saltare la mediazione è Meloni» perché quando si tratta «il riserbo è auspicabile», afferma il leader di Avs Angelo Bonelli nell’Aula della Camera.

"Il governo abbandona la Flotilla non difenderà le imbarcazioni pacifiche dall’assalto di droni in acque internazionali. Questa è una decisione inaccettabile, che piega l’Italia all’ennesima violenza che viola il diritto internazionale". Lo afferma in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, a proposito del messaggio inviato dalla Farnesina ai partecipanti italiani alla Flotilla per Gaza dopo il rifiuto della mediazione.

«La Flotilla fa dispetto al governo? Meloni esca dalla megalomania» e smetta di «dividere la nazione», punta il dito la segretaria del Pd Elly Schlein. Alla mediazione di Cipro avrebbe lavorato non solo l'esecutivo ma anche i partiti di opposizione, che hanno loro parlamentari a bordo della Flotilla, e Schlein in prima persona. "Meloni ha fatto quell'annuncio da New York, con quei toni, e ha mandato tutto a rotoli», riferisce una fonte parlamentare vicina al dossier.

Nei corridoi di Montecitorio non si parla d’altro: dei rischi che corrono coloro che sono a bordo delle barche e di come poterli arginare. «Mancano 5 giorni di navigazione», è il refrain: si cercheranno altre soluzioni. Ma la strada è stretta e l’affondo fatto dalla premier contro la missione «ha deteriorato il clima», evidenziano fonti di Pd e M5s. Molto diverso - rimarcano in molti - l’atteggiamento del ministro Guido Crosetto durante l’informativa: più «conciliante» nei toni e nei contenuti.

Come sottolinea anche Matteo Renzi parlando di un ministro della Difesa «perfetto» a differenza della premier. Crosetto, dopo l’intervento in Aula, si ferma a parlare sia alla Camera sia al Senato con esponenti di Pd, M5s e Avs. E qualcuno di loro riferisce di malumori dello stesso ministro per come sarebbe stata gestita la mediazione. Un sentimento che però non trova conferme in ambienti vicini al dicastero della Difesa. La premier e il ministro, sempre in stretto contatto in questi giorni, si sono visti nel pomeriggio a Palazzo Chigi - si apprende da fonti parlamentari del centrodestra - per fare il punto della situazione sulla vicenda. Intanto, lo scontro politico tra maggioranza e opposizione si alimenta di giorno in giorno. Giovedì prossimo in Aula sono previste le comunicazioni del ministro Antonio Tajani su Gaza e in questo contesto sulle risoluzioni la battaglia parlamentare sembra inevitabile.

Il centrodestra, per voce della stessa Meloni, ha annunciato un documento che punta ad un riconoscimento condizionato dello stato palestinese con almeno due postille a cui la Lega vorrebbe aggiungerne una terza. La premier ha parlato della restituzione degli ostaggi israeliani e dell’esclusione di Hamas da ogni forma di governo nella Striscia; i leghisti vorrebbero inserire anche il riconoscimento dello stato di Israele da parte dello stato palestinese.

Dall’altro lato, Pd, M5s e Avs stanno lavorando ad una risoluzione unitaria. Obiettivo dei dem sarebbe allargare ancor più il perimetro dei sottoscrittori, ma «senza annacquare» il testo che «deve contenere impegni chiari» e «netti». Quindi è possibile che resti un’iniziativa a tre e che Azione, Italia viva e Più Europa presentino documenti separati.