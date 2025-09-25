Meloni: "Pace, dialogo, diplomazia non vincono più". Duro attacco alla Russia: "Ha calpestato l'Onu". E sul Medio Oriente: "Israele oltre i limiti"

Un duro attacco alla Russia per aver inferto «una ferita profonda al diritto internazionale» e una severa critica a Israele per aver «superato il limite del principio di proporzionalità» nella sua reazione ad Hamas, finendo con «l'infrangere le norme umanitarie e causando una strage tra i civili». Sono alcuni dei passi salienti dell’intervento (in italiano) della premier Giorgia Meloni all’ Assemblea generale dell’Onu, durato 16 minuti e applaudito da un’aula semivuota per il tardo orario serale.

Un discorso nel quale ha denunciato l’inadeguatezza dell’architettura dell’Onu e ha invitato a contrastare sia le persecuzioni religiose ("prevalentemente di cristiani") sia il traffico di esseri umani, anche rivedendo le «anacronistiche» convenzioni internazionali su migrazione e asilo che, «quando vengono interpretate in modo ideologico e unidirezionale da magistrature politicizzate, finiscono per calpestare il diritto, invece di affermarlo». Nel mirino anche i «'piani verdì che in Europa - e nell’intero Occidente - stanno portando alla deindustrializzazione molto prima che alla decarbonizzazione». Ricordando che l’Onu nacque nel 1945 con lo scopo principale di evitare nuovi conflitti dopo la seconda guerra mondiale, Meloni ha detto che «la domanda che dobbiamo farci, ottant'anni dopo, e guardandoci attorno, è: ci siamo riusciti? La risposta la conoscete tutti, perché è nella cronaca, ed è impietosa. Pace, dialogo, diplomazia sembrano non riuscire più a convincere e a vincere. L’uso della forza prevale in troppe occasioni. E lo scenario che ci troviamo di fronte è quello che Papa Francesco descrisse con rara efficacia: una 'terza guerra mondialè combattuta 'a pezzì». La premier ha puntato subito il dito contro la Russia, «membro permanente del Consiglio di Sicurezza, che ha deliberatamente calpestato l'articolo 2 dello Statuto dell’Onu, violando l’integrità e l'indipendenza politica di un altro Stato sovrano, con la volontà di annetterne il territorio. E ancora oggi non si mostra disponibile ad accogliere seriamente alcun invito a sedersi al tavolo della pace». «Questa ferita profonda inferta al diritto internazionale - ha sottolineato - ha scatenato effetti destabilizzanti molto oltre i confini nei quali si consuma quella guerra. Il conflitto in Ucraina ha riacceso, e fatto detonare, diversi altri focolai di crisi. Mentre le Nazioni Unite si sono ulteriormente disunite». Dopo aver condannato gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, Meloni ha accusato Israele di aver superato con la sua reazione «il limite del principio di proporzionalità». Una «scelta che l’Italia ha più volte definito inaccettabile, e che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dalla Commissione europea verso Israele».