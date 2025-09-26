Media: Zelensky ha chiesto a Trump missili a lungo raggio. Berlino: "Putin deve capire quali sono i costi per la Russia"

Volodymyr Zelensky ha chiesto a Donald Trump di avere i missili a lungo raggio come i Tomahawk. Lo riporta il Telegraph citando fonti bene informate e spiegando che la richiesta sarebbe stata avanzata durante il colloquio che il presidente ucraino e quello statunitense hanno avuto al Palazzo di Vetro di New York. Con questo tipo di missili Kiev sarebbe in grado di colpire in profondità la Russia, anche Mosca. Secondo il quotidiano, che cita fonti proprie, Zelensky avrebbe detto a Trump che queste armi contribuirebbero a costringere il presidente russo Vladimir Putin a sedersi al tavolo dei negoziati per discutere un accordo di pace. Zelensky aveva già chiesto i Tomahawk all’amministrazione Biden senza successo.

La Russia, intanto, ha accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di aver fatto minacce "irresponsabili", dopo che quest’ultimo ha affermato che i massimi funzionari di Mosca dovrebbero controllare la presenza di rifugi antiaerei vicino al Cremlino se il Paese non interrompe l’offensiva contro l’Ucraina. «Zelensky sta chiaramente continuando i suoi sforzi disperati... Ecco perché sta lanciando minacce a destra e a manca, il che è piuttosto irresponsabile», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti durante un briefing.