Il piano Usa per Gaza, "Blair proconsole di Trump"

Un proconsole britannico in Palestina, o in ciò che ne resta, quasi come ai tempi del mandato dell’Impero che fu. Potrebbe avere il volto di Tony Blair, 72enne ex primo ministro britannico e partner fedele di Washington fin dai tempi della sciagurata avventura bellica in Iraq, l’esecutore del piano che l’amministrazione Usa di Donald Trump immagina per il futuro della Striscia di Gaza devastata da quasi due anni di rappresaglia militare israeliana seguita all’attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023: piano che il presidente-magnate è tornato a richiamare, preannunciando in queste ore una presunta svolta imminente di pace. O almeno di tregua.
«Penso che che siamo molto vicini a un accordo», ha detto The Donald in uno scambio di battute con i giornalisti alla Casa Bianca. «Sarà un un accordo che riporterà a casa gli ostaggi e metterà fine alla guerra» a Gaza, ha sentenziato. Accordo da coronare con l’iniziativa da lui stesso discussa giorni fa con il premier d’Israele, Benyamin 'Bibi' Netanyahu, e con alcuni dirigenti di Paesi islamici alleati, monarchie del Golfo in testa, che - stando alle indiscrezioni - prevede una fase di transizione a tempo indeterminato per la Striscia. In attesa di procedere alle spartizioni di un qualche percorso «di ricostruzione». Sempre a patto di strappare un placet al cessate il fuoco a Netanyahu, che Trump attende d’incontrare faccia a faccia lunedì.
E senza dimenticare le incognite legate al veto sulle annessioni in Cisgiordania che il presidente ha promesso d’imporre all’ultradestra di governo dell’amico Bibi. Incognite dietro le quali fanno comunque capolino le manovre di chi prova a limare i progetti di una 'pax americanà per il dopo. In primis il riesumato Blair, statista prestato da anni alle consulenze internazionali (e agli affari) che secondo le rivelazioni di alcuni media israeliani, confermate e puntualizzate da fonti a lui vicine attraverso testate britanniche come l’Economist o il Guardian, si è di fatto autocandidato per un ruolo da governatore pro tempore. Capo di un’amministrazione ad interim coperta formalmente dalle insegne dell’Onu, con funzionari arabi e almeno un 'tecnico' palestinese fra i suoi ranghi che dovrebbe assumere il controllo futuro di Gaza. Con il benestare di Usa, Israele e alleati musulmani dell’occidente; e il rinvio di «anni» dell’obiettivo dichiarato della restituzione della Striscia all’Autorità nazionale palestinese (Anp).
La base di partenza di questa iniziativa è costituita dai piani di ricostruzione discussi di recente sotto traccia dal medesimo Blair con l’emissario speciale di Trump per il Medio Oriente e l’Ucraina, Steve Witkoff, e con il genero del presidente Jared Kushner, businessman bene introdotto nel Golfo al pari dell’ex leader del New Labour. A cui si aggiunge ora la proposta di piazzare sir Tony in persona alla guida di un’Autorità Internazionale di Transizione per Gaza (Gaza International Transitional Autority, o Gita). Amministrazione temporanea che nelle indicazioni fatte trapelare dal Tony Blair Institute (Tbi) di Londra verrebbe istituita sotto l’egida delle Nazioni Unite e funzionerebbe da autorità di controllo di Gaza per diversi anni, prima d’immaginare un trasferimento di poteri a un’Anp «riformata». La sede della struttura sarebbe fissata oltre confine, ad al Arish, capoluogo della provincia egiziana del Nord del Sinai, salvo un successivo trasloco da realizzare sotto la protezione di un’ipotetica forza multinazionale Onu a maggioranza araba.
L’idea che tutto questo possa dar luogo poi a una saldatura con la Cisgiordania in un unico Stato palestinese da costituire un giorno secondo il modello del Kosovo o di Timor Est rimarrebbe invece confinata negli auspici di un avvenire quanto mai incerto. Tanto più che la retorica esibita ancora una volta a Palazzo di Vetro da Netanyahu non offre spiragli di sorta. L’unica garanzia vera ai palestinesi resterebbe quella relativa all’esclusione di uno svuotamento di massa della Striscia dai suoi abitanti superstiti, in buona parte sfollati fra le rovine. Garanzia che Blair lascia intendere d’aver preteso in cambio della propria «disponibilità». A differenza dello scenario di «trasferimenti» incentivati evocato a suo tempo da Trump con la contestatissima trovata della «Riviera del Medio Oriente».
