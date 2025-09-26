La Polonia invita i suoi cittadini a lasciare subito la Bielorussia

Le autorità polacche hanno invitato i loro cittadini a lasciare subito la Bielorussia e a non recarvisi. «Il ministero degli Esteri raccomanda di astenersi da tutte le visite nella Repubblica di Bielorussia e chiede ai cittadini polacchi che vi si trovano al momento di lasciare subito il suo territorio», si legge in un comunicato dell’ambasciata polacca a Minsk, che cita la tesa situazione al confine e menziona arresti arbitrari di cittadini polacchi.

La notte del 12 settembre, tre giorni dopo l’incursione di presunti droni russi nel suo spazio aereo, la Polonia aveva chiuso tutti i valichi di frontiera con la Bielorussia, in coincidenza con l’inizio delle esercitazioni militari congiunte con la Russia, e li ha riaperti solo ieri.