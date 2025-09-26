Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Mondo / Muro anti-drone in Europa, Kubilius: "La nuova strategia per contrastare le minacce alla sicurezza"

Muro anti-drone in Europa, Kubilius: "La nuova strategia per contrastare le minacce alla sicurezza"

di

«Oggi ho presieduto una videoconferenza ad alto livello per accelerare l’attuazione dell’iniziativa Eastern Flank Watch (Guardia del Fianco Est), il nostro progetto di punta in materia di difesa volto a proteggere l'intera Unione Europea dalle crescenti minacce alla sicurezza e come elemento centrale avrà il muro anti-drone». Lo ha detto il commissario alla Difesa Andrius Kubilius dopo la riunione sul muro anti-drone.

«La priorità immediata è stabilire una rete di sensori con capacità avanzate di rilevamento, tracciamento e intercettazione».

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province