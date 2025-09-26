Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite tra appelli, mappe e qrcode sulle "atrocità dei nemici"

Benjamin Netanyahu è abituato a usare le immagini per mostrare le atrocità di cui accusa i suoi nemici. Lo fa con i dignitari che riceve nel suo ufficio e lo ha fatto oggi, in grande stile, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il premier israeliano è salito sul palco indossando sul bavero della giacca una spilla con un qr code che rimanda a un sito con documentazione sulla strage del 7 ottobre 2023. Lo stesso codice è comparso sulle decine di enormi cartelloni pubblicitari e camion dislocati da ieri attorno al palazzo delle Nazioni Unite e a Times Square. «Remember October 7th», «Ricordate il 7 ottobre», l’invito ai leader mondiali e all’opinione pubblica.

Un appello quello a non dimenticare le atrocità di Hamas che Netanyahu ha ripetuto oggi. «Prendete i telefoni cellulari, inquadrate il codice e vedrete perchè combattiamo e perchè dobbiamo vincere», ha scandito. «Il 7 ottobre Hamas ha perpetrato l’attacco peggiore contro gli ebrei dall’Olocausto, decapitato uomini, stuprato donne, bruciato bambini vivi e preso in ostaggio 200 persone», ha elencato. «Molti nel mondo non ricordano il 7 ottobre, ma noi ricordiamo. Israele ricorda», ha insistito. Per questo, «combattiamo e dobbiamo vicnere». Per questo, «finiremo il lavoro a Gaza».