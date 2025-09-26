Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Mondo / Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite tra appelli, mappe e qrcode sulle "atrocità dei nemici"

Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite tra appelli, mappe e qrcode sulle "atrocità dei nemici"

L’invito ai leader mondiali e all’opinione pubblica: “Non si dimentichi il 7 ottobre”

di

epa12407763 Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu (C) speaks during the General Debate of the 80th session of the United Nations General Assembly at United Nations headquarters in New York, New York, USA, 26 September 2025. EPA/SARAH YENESEL

Benjamin Netanyahu è abituato a usare le immagini per mostrare le atrocità di cui accusa i suoi nemici. Lo fa con i dignitari che riceve nel suo ufficio e lo ha fatto oggi, in grande stile, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il premier israeliano è salito sul palco indossando sul bavero della giacca una spilla con un qr code che rimanda a un sito con documentazione sulla strage del 7 ottobre 2023. Lo stesso codice è comparso sulle decine di enormi cartelloni pubblicitari e camion dislocati da ieri attorno al palazzo delle Nazioni Unite e a Times Square. «Remember October 7th», «Ricordate il 7 ottobre», l’invito ai leader mondiali e all’opinione pubblica.

Un appello quello a non dimenticare le atrocità di Hamas che Netanyahu ha ripetuto oggi. «Prendete i telefoni cellulari, inquadrate il codice e vedrete perchè combattiamo e perchè dobbiamo vincere», ha scandito. «Il 7 ottobre Hamas ha perpetrato l’attacco peggiore contro gli ebrei dall’Olocausto, decapitato uomini, stuprato donne, bruciato bambini vivi e preso in ostaggio 200 persone», ha elencato. «Molti nel mondo non ricordano il 7 ottobre, ma noi ricordiamo. Israele ricorda», ha insistito. Per questo, «combattiamo e dobbiamo vicnere». Per questo, «finiremo il lavoro a Gaza».

E Israele non dimentica neppure i nemici che lo circondano. Così il premier ha sollevato un cartello che, sotto il titolo 'The Cursè (la maledizione) mostrava una mappa della regione con in colore rosso i nemici, tutti sotto la regia dell’Iran, colpiti da Israele. «Metà della leadership degli Houthi in Yemen è andata. (La dirigenza di Hamas) a Gaza, andata. Hassan Nasrallah in Libano, andato. Il regime di Assad in Siria, andato. Le milizie in Iraq, sono state scoraggiate. E i massimi comandanti militari dell’Iran e gli scienziati nucleari, andati anche loro», ha elencato mentre barrava in nero obbiettivo per obbiettivo.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province