“Netanyahu è un criminale di guerra, oggi lo ha visto tutto il mondo”: Fratoianni attacca dopo il discorso all'Onu

«Il mondo ha visto oggi plasticamente l’isolamento in cui Israele si ritrova dopo le azioni scellerate del criminale di guerra Netanyahu e dei suoi fanatici sostenitori». Lo scrive sui social Nicola Fratoianni, esponente di Avs. «L'aula plenaria dell’Onu desolatamente vuota è un vero e proprio atto di accusa nei confronti di un governo di fanatici che ancor oggi ha usato parole agghiaccianti: 'dobbiamo finire il lavoro'. Non ci sono parole di fronte al genocidio di 65mila morti e alla distruzione di Gaza», conclude Fratoianni.