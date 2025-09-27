Ieri, i ministri della Difesa di circa 10 Paesi dell’Ue hanno concordato di rendere il cosiddetto «muro dei droni» una priorità per l’Unione, dopo che alcuni Stati membri sono stati interessati da una serie di violazioni dello spazio aereo nelle ultime settimane.

"E' chiaro che l’isteria dell’Ue riguardo all’ingresso dei droni nel suo territorio e l’annuncio di progetti di difesa dai nomi altisonanti perseguono un unico obiettivo: giustificare all’opinione pubblica l’aumento della spesa per la militarizzazione dell’Europa a scapito dei progetti socioeconomici e del calo del tenore di vita della popolazione», ha dichiarato a Ria Novosti Vladislav Maslennikov, direttore del dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Esteri russo.

La Russia ha criticato duramente i piani dell’Ue per rafforzare le difese contro i droni, affermando che la risposta di Bruxelles all’attraversamento dei confini da parte di velivoli senza pilota non identificati non farà che aumentare le tensioni.

Il funzionario russo ha avvertito che le misure porteranno a «un aumento delle tensioni militari e politiche nel nostro continente». Ha poi aggiunto che i piani corrispondono ad «ambizioni personali e giochi politici delle èlite al potere nell’Ue».

Maslennikov ha osservato che l’Unione europea non ha ben compreso neppure la lunghezza del «muro» e la partecipazione di Ungheria e Slovacchia al progetto, lasciando intendere così di avere una scarsa comprensione dei finanziamenti necessari.