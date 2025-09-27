Ex finanziere arrestato a New York per abusi e traffico sessuale

Dopo Jeffrey Esptein e la collaboratrice-fidanzata Ghislaine Maxwelle un nuovo scandalo scuote New York. L’ex finanziere Howard Rubin è stato arrestato con l’accusa di traffico e aggressione sessuale. Lo riportano i media americani. Secondo i documenti del tribunale, Rubin molestava le donne in una stanza insonorizzata, nel suo appartamento di lusso a Manhattan, descritta come 'The Dungeon', 'la segreta', dipinta di rosso e attrezzata per pratiche di bondage.

Nel corso di una carriera trentennale, Rubin ha lavorato presso diverse società finanziarie, tra cui Merrill Lynch, Bear Stearns e Soros Fund Management. Per l’accusa, Rubin e Powers hanno abusato di decine di donne tra il 2009 e il 2019, dopo averle fatte volare a New York. I due prendevano di mira, in particolare donne che avevano subito abusi sessuali, in difficoltà finanziarie o che soffrivano di dipendenza. Una volta arrivate a New York, venivano incoraggiate a usare droghe o alcol per prepararsi ai rapporti sessuali, spesso violenti tanto da richiedere il ricovero in ospedale delle vittime. Rubin e Powers avrebbero peso più di 1 milione di dollari per reclutare le malcapitate.