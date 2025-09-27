Fronte ecclesiale in pressing: Flotilla accetti la mediazione e approdi a Cipro. Zuppi: "C'è ancora speranza". Schelin: "Il dialogo prosegua"

Apre anche la leader del Pd, Elly Schlein: «Noi non siamo gli organizzatori, c'è un comitato organizzativo e delegazioni da 44 paesi - afferma -. Noi possiamo invitare a proseguire questo dialogo sulle strade aperte per assicurare che gli aiuti arrivino e che prosegua quel dialogo anche con il Patriarcato Latino stesso e ringraziamo i nostri deputati che stanno accompagnando questa missione facendo da scorta mediatica».

Con la Global Sumud Flotilla «ci siamo sentiti, ci sentiamo sempre», «c'è sempre la speranza, bisogna continuare a vedere le possibilità. L’appello del presidente della Repubblica rappresenta un invito così alto che riconosce un grande valore e allo stesso tempo una preoccupazione e bisogna trovare una risposta adeguata».

Contatti diretti tra membri della Flotilla e il cardinal Zuppi come anche con il Patriarca latino di Gerusalemme vanno avanti in realtà da giorni anche con qualche distinguo interno. Ma dopo ore di intense consultazione e contatti, i vari membri di questo fronte eccelsiale, cui si è aggiunta anche la comunità di S.Egido ("il segnale la Flotilla lo ha dato, ora lo scopo sono gli aiuti», dice il presidente Marco Impaglaizzo) si sono compattati attorno all’opzione del rilascio degli aiuti a Cipro attivando il corridoio umanitario marittimo Amalthea.

«Corridor for Gaza Amalthea» è un sistema di aiuti che nasce da un accordo tra Cipro, Israele, Emirati Arabi, Unione europea, Stati Uniti e Unops (Onu). E’ un corridoio «collaudato», "sicuro», spiegano fonti vicine alla mediazione, la cui attivazione potrebbe innanzitutto garantire l’incolumità degli attivisti, quindi assicurare l’arrivo gli aiuti alla popolazione e rassicurare anche Israele, che teme un accordo sottobanco della Flotilla con Hamas: già al porto di Limassol, infatti, a Cipro, l’Idf controllerebbe i carichi, se vi siano armi od altri oggetti sensibili.