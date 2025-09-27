Fronte ecclesiale in pressing: Flotilla accetti la mediazione e approdi a Cipro. Zuppi: "C'è ancora speranza". Schelin: "Il dialogo prosegua"

Con la Global Sumud Flotilla «ci siamo sentiti, ci sentiamo sempre», «c'è sempre la speranza, bisogna continuare a vedere le possibilità. L’appello del presidente della Repubblica rappresenta un invito così alto che riconosce un grande valore e allo stesso tempo una preoccupazione e bisogna trovare una risposta adeguata».
Continua il pressing del presidente della Cei, il cardinal Matteo Zuppi (e non solo lui), affinché la Flotilla accetti la mediazione che vorrebbe far convergere le imbarcazioni della Global Sumud su Cipro dove il Patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa le accoglierebbe come garante. Una via tutta "italiana" ed eccelsiale sponsorizzata anche dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alternativa al tirar dritto su Gaza per rompere l’assedio, sostenuto da molti - ma non tutti - i membri dell’equipaggio in missione umanitaria.
Apre anche la leader del Pd, Elly Schlein: «Noi non siamo gli organizzatori, c'è un comitato organizzativo e delegazioni da 44 paesi - afferma -. Noi possiamo invitare a proseguire questo dialogo sulle strade aperte per assicurare che gli aiuti arrivino e che prosegua quel dialogo anche con il Patriarcato Latino stesso e ringraziamo i nostri deputati che stanno accompagnando questa missione facendo da scorta mediatica».
Contatti diretti tra membri della Flotilla e il cardinal Zuppi come anche con il Patriarca latino di Gerusalemme vanno avanti in realtà da giorni anche con qualche distinguo interno. Ma dopo ore di intense consultazione e contatti, i vari membri di questo fronte eccelsiale, cui si è aggiunta anche la comunità di S.Egido ("il segnale la Flotilla lo ha dato, ora lo scopo sono gli aiuti», dice il presidente Marco Impaglaizzo) si sono compattati attorno all’opzione del rilascio degli aiuti a Cipro attivando il corridoio umanitario marittimo Amalthea.
«Corridor for Gaza Amalthea» è un sistema di aiuti che nasce da un accordo tra Cipro, Israele, Emirati Arabi, Unione europea, Stati Uniti e Unops (Onu). E’ un corridoio «collaudato», "sicuro», spiegano fonti vicine alla mediazione, la cui attivazione potrebbe innanzitutto garantire l’incolumità degli attivisti, quindi assicurare l’arrivo gli aiuti alla popolazione e rassicurare anche Israele, che teme un accordo sottobanco della Flotilla con Hamas: già al porto di Limassol, infatti, a Cipro, l’Idf controllerebbe i carichi, se vi siano armi od altri oggetti sensibili.
Poi, si attiverebbe da lì il corridoio marittimo vero e proprio, con lo sbarco degli aiuti al porto israeliano di Ashdod per un nuovo check e l’invio finale nella Striscia. Il corridoio è stato il frutto di una intensa collaborazione internazionale che ha visto gli italiani protagonisti: è stato utilizzato con successo il 19 agosto scorso dalla Misericordie d’Italia che sotto la direzione dell’ex comandante della Gendarmeria vaticana Domenico Giani, dopo mesi di blocco, sono arrivati alla popolazione.
«L'oggettiva preoccupazione», dicono le fonti coinvolte nella mediazione, è per la incolumità dei membri dell’equipaggio, Israele venendo a contatto con loro potrebbe tentare un blitz per prendere il comando delle imbarcazioni magari senza "sparare» ma con azioni di dissuasione. Tuttavia nessuno può escludere l’incidente. Le interlocuzioni continuano. Trattative più o meno discrete sono ogni momento in campo. In attesa di una svolta che però per ora non arriva.
