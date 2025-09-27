Guerra in Ucraina, Dombrovskis: "L'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca"

"Stiamo assistendo a ogni tipo d'azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all'uso dell'immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia". Lo ha detto il commissario Ue per l'Economia, Valdis Dombrovskis, a France24. "Sappiamo che le ambizioni imperialiste ed espansionistiche della Russia si estendono oltre l'Ucraina", Mosca "parla apertamente di invadere altri Paesi, anche Ue e Nato", ha spiegato, evidenziando l'importanza anche per i Baltici del piano lanciato da Bruxelles sulla costruzione di un muro di droni per "affrontare le incursioni" e le "provocazioni" russe. "E' estremamente importante aumentare le capacità di difesa e la spesa per la difesa, nonché proteggere il fianco orientale della Nato, dove si trovano gli Stati baltici. Le loro preoccupazioni sono ovviamente molto serie riguardo alla retorica russa, all'invasione di altri Paesi, alle provocazioni che stiamo affrontando come le recenti incursioni nello spazio aereo europeo", ha sottolineato Dombrovskis. L'idea del muro di droni, ha osservato l'ex premier della Lettonia dal 2009 al 2014, è di "avere la capacità di rilevare i movimenti e, se necessario, anche di intercettare i droni russi: purtroppo ne abbiamo visti in precedenza singoli" addentrarsi nei cieli di "diversi Paesi Ue, ma di recente l'azione in Polonia è stata piuttosto massiccia". "Questo chiaramente non può essere un errore - ha denunciato -: è la Russia che testa le capacità di risposta Nato" e cerca di capire se "può andare oltre".

Sul rafforzamento delle capacità di difesa e dell'industria correlata, "l'Ue sta accelerando" con il piano per il riarmo 'Prontezza 2030', ha proseguito il commissario, rimarcando l'importanza di avanzare perché il Cremlino "ha già trasformato la sua economia in un'economia di guerra: ha aumentato notevolmente la sua produzione militare e sta aumentando anche il numero delle sue truppe". "La domanda è: dove andranno tutte quelle truppe e quell'equipaggiamento? E, per dissuadere la Russia dalle incursioni nel territorio Ue - ha evidenziato ancora -, è importante che da parte nostra arrivi un segnale chiaro e forte e una chiara capacità di contrastare la minaccia". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intanto ha affermato che la Russia riceverà una risposta proporzionale ai tentativi di provocare un blackout in Ucraina in inverno: se ne provocano uno a Kiev, ne subiranno uno a Mosca. Lo ha detto ai giornalisti durante un briefing, riferisce Ukrinform. "Se la Russia si pone l'obiettivo di provocare un blackout in Ucraina ogni inverno, allora non sono sicuro che la risposta dell'Ucraina e dei suoi partner debba essere diversa. La Russia deve sapere che i paesi civili si differenziano da quelli selvaggi in quanto non colpiscono mai per primi, non sono aggressori, ma questo non significa che siano deboli. Non c'è bisogno di mostrare debolezza. Se minacciano di oscurare la capitale dell'Ucraina, allora il Cremlino deve sapere che ci sarà un blackout anche nella capitale russa", ha detto Zelensky, il quale ha sottolineato di aver discusso la questione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un incontro a New York.