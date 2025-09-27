Guerra in Ucraina, quarto giorno consecutivo di blackout a Zaporizhzhia: accuse incrociate Kiev-Mosca

"A seguito delle azioni russe, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è rimasta senza corrente per il quarto giorno», ha dichiarato il ministro degli Esteri Andriy Sybiga su X. La Russia ha affermato che la centrale riceve un’alimentazione di riserva da martedì, quando le Forze di Kiev avrebbero attaccato la rete elettrica. «Dal 23 settembre 2025, l’alimentazione per il fabbisogno della centrale nucleare di Zaporizhzhia è fornita da generatori diesel di riserva», ha dichiarato il gestore della centrale, aggiungendo che ci sono riserve «sufficienti» di gasolio per funzionare «per un periodo prolungato», senza specificare per quanto tempo esattamente". I generatori diesel di emergenza sono considerati l’ultima linea di difesa da utilizzare solo in circostanze estreme», ha affermato l’Ong Greenpeace Ucraina.

Sebbene i blackout nella più grande centrale nucleare d’Europa siano frequenti a causa della sua vicinanza alla linea del fronte, quello attuale è il più lungo mai verificatosi dall’inizio della guerra nel febbraio 2022; questo, avvertono gli esperti, aumenta il rischio di incidenti nucleari.

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è al quarto giorno consecutivo di blackout, come reso noto da Kiev e Mosca che si accusano a vicenda di aver bombardato le linee di alimentazione elettrica.

Il capo dell’Agenzia nucleare delle Nazioni Unite (Aiea), Rafael Grossi, è stato a Mosca questa settimana per colloqui con il presidente Vladimir Putin e l’Agenzia nucleare russa Rosatom in merito alla sicurezza a Zaporizhzhia. I sei reattori della centrale, che prima della guerra producevano circa un quinto dell’elettricità ucraina, sono stati spenti da quando Mosca ha preso il controllo dell’impianto nelle prime settimane di guerra nel 2022. Ma la centrale ha bisogno di energia per mantenere i sistemi di raffreddamento e di sicurezza, che impediscono la fusione dei reattori, un processo che potrebbe innescare un incidente nucleare.

Dall’inizio della guerra, Zaporizhzhia ha dovuto affrontare molteplici minacce alla sicurezza, tra cui frequenti bombardamenti nelle vicinanze, ripetute interruzioni di corrente e carenza di personale. Situata nei pressi della città di Enerhodar, lungo il fiume Dnepr, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è vicina alla linea del fronte. Sia Mosca che Kiev si sono ripetutamente accusate a vicenda di aver rischiato un disastro nucleare potenzialmente devastante attaccando il sito.