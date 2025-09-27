Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Mondo / Nucleare, Usa chiedono all'Iran la consegna di tutto l'uranio arricchito

Nucleare, Usa chiedono all'Iran la consegna di tutto l'uranio arricchito

di

epa11509510 Iranian President-elect Masoud Pezeshkian speaks after swearing-in as the new president, at the Iranian parliament in Tehran, Iran, 30 July 2024. Pezeshkian was sworn-in as the new Iranian president on 30 July. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha fatto sapere che Washington ha chiesto a Teheran di consegnare tutto il suo uranio arricchito in cambio di una sospensione di tre mesi delle sanzioni, respingendo la richiesta come «inaccettabile». Gli Stati Uniti «vogliono che consegniamo loro tutto il nostro uranio arricchito, e in cambio ci concederebbero tre mesi» di esenzione dalle sanzioni, ha dichiarato Pezeshkian ai giornalisti a New York prima di partire per Teheran. «Questo non è accettabile», ha aggiunto.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province