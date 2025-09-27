Ostaggi liberi e ritiro dell'Idf, ecco la road map Usa: tra i punti aiuti illimitati, disarmo di Hamas ed esilio dei leader

«Gaza sarà una zona deradicalizzata e liberata dal terrorismo che non rappresenterà più una minaccia per i suoi vicini. E sarà riqualificata a beneficio della sua popolazione». Inizia così il piano in 21 punti messo a punto dall’amministrazione Trump e anticipato da diversi media israeliani e arabi.
* OSTAGGI LIBERI E VIA L’IDF.
Se entrambe le parti accetteranno la proposta, «la guerra finirà immediatamente, con le forze israeliane che interromperanno tutte le operazioni e si ritireranno gradualmente dalla Striscia». «Entro 48 ore dall’accettazione dell’accordo tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, saranno restituiti». Quindi, «Israele libererà diverse centinaia di prigionieri palestinesi che scontano l’ergastolo e oltre 1.000 abitanti di Gaza arrestati dall’inizio della guerra».
* AMNISTIA, ESILIO E DISARMO PER HAMAS.
Ai leader e i militanti dell’organizzazione «che si impegnano a una coesistenza pacifica verrà concessa l’amnistia», mentre a chi volesse lasciare la Striscia «verrà garantito un passaggio sicuro verso i Paesi di destinazione». Il gruppo dovrà cedere tutte le armi, che dovranno essere consegnate a una forza araba e internazionale.
* AIUTI ILLIMITATI.
«Arriveranno nella Striscia» con un ritmo di «600 camion al giorno» e «saranno distribuiti dalle Nazioni Unite e dalla Mezzaluna Rossa, insieme ad altre organizzazioni non associate né a Israele né ad Hamas». Sarà chiuso il controverso fondo umanitario a Gaza (Ghf) che finora si è occupato della distribuzione.
* GOVERNO TEMPORANEO.
Sarà «composto da tecnocrati palestinesi» e «supervisionato da un nuovo organismo internazionale istituito dagli Usa in consultazione con i partner arabi ed europei». Resterà in carica fino al completamento del programma di riforme dell’Autorità Nazionale Palestinese». In questo quadro «Hamas non avrà alcun ruolo».
* RICOSTRUZIONE.
Sarà «elaborato un piano economico per la ricostruzione di Gaza» e «istituita una zona economica, con tariffe di accesso ridotte». Ai residenti viene promesso che "nessuno sarà costretto a lasciare Gaza, ma coloro che sceglieranno di andarsene potranno tornare».
* FORZA DI STABILIZZAZIONE INTERNAZIONALE.
Gli Stati Uniti "collaboreranno con i partner arabi e altri alleati per sviluppare una forza temporanea di stabilizzazione internazionale», immediatamente dispiegata a Gaza, che "addestrerà una forza di polizia palestinese».
* NO ALL’ANNESSIONE DI STRISCIA E CISGIORDANIA.
Tel Aviv «non occuperà né annetterà Gaza e la Cisgiordania». L’Idf «consegnerà gradualmente il territorio attualmente occupato» e Israele "accetterà di non effettuare futuri attacchi in Qatar».
* LO STATO DELLA PALESTINA.
Negli ultimi punti del piano si afferma che «una volta che la riqualificazione di Gaza sarà stata portata avanti e il programma di riforma dell’Anp sarà stato implementato, potrebbero esserci le condizioni per un percorso credibile verso la creazione di uno Stato palestinese».
