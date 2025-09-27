Ostaggi liberi e ritiro dell'Idf, ecco la road map Usa: tra i punti aiuti illimitati, disarmo di Hamas ed esilio dei leader

«Gaza sarà una zona deradicalizzata e liberata dal terrorismo che non rappresenterà più una minaccia per i suoi vicini. E sarà riqualificata a beneficio della sua popolazione». Inizia così il piano in 21 punti messo a punto dall’amministrazione Trump e anticipato da diversi media israeliani e arabi.

* OSTAGGI LIBERI E VIA L’IDF.

Se entrambe le parti accetteranno la proposta, «la guerra finirà immediatamente, con le forze israeliane che interromperanno tutte le operazioni e si ritireranno gradualmente dalla Striscia». «Entro 48 ore dall’accettazione dell’accordo tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, saranno restituiti». Quindi, «Israele libererà diverse centinaia di prigionieri palestinesi che scontano l’ergastolo e oltre 1.000 abitanti di Gaza arrestati dall’inizio della guerra».

* AMNISTIA, ESILIO E DISARMO PER HAMAS.

Ai leader e i militanti dell’organizzazione «che si impegnano a una coesistenza pacifica verrà concessa l’amnistia», mentre a chi volesse lasciare la Striscia «verrà garantito un passaggio sicuro verso i Paesi di destinazione». Il gruppo dovrà cedere tutte le armi, che dovranno essere consegnate a una forza araba e internazionale.