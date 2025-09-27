Russia e Bielorussia riammessi dal Comitato Paralimpico, l’Ucraina protesta

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso di revocare la sospensione parziale che colpiva Russia e Bielorussia in seguito all’invasione dell’Ucraina. La decisione, presa a Seul dall’assemblea generale dell’IPC, consentirà agli atleti dei due Paesi di partecipare alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non più come neutrali, ma sotto le rispettive bandiere nazionali.

A stabilire chi potrà effettivamente gareggiare saranno però le singole federazioni internazionali, alcune delle quali mantengono ancora il divieto di ammissione per gli sportivi russi e bielorussi.

La reazione di Kiev è stata immediata e durissima. Il ministro dello Sport ucraino Matviy Bidnyi ha definito «un tradimento della coscienza e dei valori olimpici» il voto espresso dall’assemblea dell’IPC, ribadendo l’indignazione del suo Paese per una scelta ritenuta ingiusta e pericolosa sul piano simbolico e politico.