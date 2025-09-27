Ucraina, neutralizzati 97 dei 115 droni lanciati dalla Russia. Danneggiati due condomini a Zaporizhia

L’Aeronautica Militare ucraina ha riferito nel suo rapporto mattutino di oggi che 97 dei 115 droni di vario tipo lanciati dalla Russia contro il territorio del paese invaso sono stati neutralizzati durante la notte. Tra i dispositivi senza pilota c'erano droni kamikaze tipo Shahed, ha scritto l’Aeronautica Militare su Telegram, sebbene fossero presenti anche modelli d’attacco tipo Gerbera e altri.

Le difese ucraine sono riuscite a neutralizzare 97 velivoli nemici sopra il nord, il sud, l’est e il centro del paese, ma 17 droni d’attacco sono riusciti a colpire obiettivi in sei diverse località, mentre detriti dei droni abbattuti sono caduti in due punti. Nella regione meridionale di Odessa, sulla costa del Mar Nero, uno degli attacchi ha causato danni all’infrastruttura ferroviaria, sebbene il traffico ferroviario sia già stato ripristinato, secondo la società Ukrzaliznitsia.

Sempre nel sud, a Zaporizhzhia, gli attacchi russi hanno lasciato circa 9.000 utenti senza corrente elettrica, sebbene le autorità ucraine abbiano riferito che entro le prime ore del mattino la corrente era stata ripristinata per il 95% delle persone colpite. Nella regione orientale di Vinitsia, diversi droni russi hanno colpito infrastrutture critiche, secondo le autorità locali, che hanno anche menzionato incendi e danni a un condominio. Infine, a Dnipropetrovsk (al centro), una donna di 39 anni è rimasta ferita nella città di Pokrovska.