Usa revoca il visto al presidente colombiano Gustavo Petro

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato la revoca del visto di ingresso al presidente colombiano Gustavo Petro, accusandolo di avere incitato i soldati statunitensi a disobbedire agli ordini e a fomentare la violenza durante un comizio a New York contro la campagna militare israeliana a Gaza. «Questa mattina, il presidente colombiano Gustavo Petro si è rivolto ai soldati statunitensi in una strada di New York, invitandoli a disobbedire agli ordini e a incitare alla violenza. Per queste azioni imprudenti e provocatorie, revocheremo il suo visto», ha dichiarato il Dipartimento di Stato in un messaggio diffuso sulla piattaforma X. Durante la manifestazione in favore della causa palestinese, Petro ha esortato i militari americani a «non puntare i fucili contro l’umanità», sostenendo la creazione di un futuro «esercito di salvezza» multinazionale a sostegno del popolo palestinese, che intende proporre all’Assemblea generale dell’Onu.

Il presidente ha spiegato che questa forza internazionale dovrebbe essere «più grande di quella degli Stati Uniti» e ha affermato che già l’Indonesia ha manifestato il proprio sostegno all’iniziativa. Fonti diplomatiche hanno confermato che Petro ha già lasciato gli Stati Uniti, come previsto, per rientrare a Bogotà. L’annuncio di Washington ha suscitato un’ondata di reazioni nel Paese sudamericano, con appelli a un «uso responsabile» della relazione storica con gli Stati Uniti. Il primo a intervenire è stato l’ex presidente Ivàn Duque che ha accusato Petro di «giocare con la dignità della Colombia e con i 200 anni di rapporti con gli Stati Uniti», definendo la revoca del visto la prova della sua «condotta irrazionale». Anche l’ex presidente Alvaro Uribe ha commentato che la misura «è rivolta solo contro la figura di Petro e non contro la Colombia», ringraziando Washington per «aver diretto le sanzioni esclusivamente contro chi si è dichiarato nemico del Paese e degli Stati Uniti».