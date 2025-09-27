Zelensky: Putin punta all'allargamento del confitto a un altro Paese europeo. "Incursioni di droni? L'Italia potrebbe essere la prossima"

«Non voglio fare confronti tra le forze dell’esercito ucraino e di quello polacco, poiché noi siamo in guerra e loro no», ma, a suo giudizio l’Europa ha bisogno dell’esperienza dell’Ucraina nella lotta ai droni russi e Kiev è pronta a condividerla. Rappresentanti di diversi Paesi, di cui non si conosce il nome, si recheranno in Ucraina per ricevere «addestramento pratico» su come respingere gli attacchi aerei russi.

E finora avrebbe verificato che gli europei non sono ancora in grado di proteggere i loro cieli dai moderni droni russi. Lo riporta Ukrainska Pravda. Zelensky ha fatto l’esempio della Polonia dove nella notte del 10 settembre corso sono volati 92 droni russi, in gran parte abbattuti dalla contraerea ucraina, solo 4 dai polacchi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in un briefing tenuto oggi a Kiev che il leader del Cremlino Vladimir Putin starebbe testando la capacità dell’Europa di rispondere ai suoi attacchi puntando ad un allargamento del confitto in Ucraina ad un altro Paese europeo .

«Avvistamenti sono avvenuti in Norvegia, Danimarca, in Romania, Polonia, i Paesi baltici. Putin sta verificando cosa hanno gli europei. E quanto siano pronti a continuare a sostenere l’Ucraina», ha osservato il presidente. «"Putin - ha proseguito - non aspetterà di finire la sua guerra in Ucraina. Aprirà un’altra direzione. Nessuno sa dove. È quello che vuole», ha detto.

Zelensky: "Incursioni di droni russi? L'Italia potrebbe essere la prossima"

Parlando delle presunte incursioni della Russia su vari Paesi europei, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l’Ucraina ha intercettato 92 droni diretti verso la Polonia e che «l'Italia potrebbe essere la prossima». Lo ha affermato in un post su X.