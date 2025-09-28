Guerra in Ucraina, attacco a Kiev: due morti (tra cui una bambina di 12 anni) e dieci feriti

La Russia ha lanciato centinaia di droni e missili contro l’Ucraina durante la notte. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha. Gli attacchi hanno distrutto edifici residenziali e causato vittime civili, ha scritto Sybiha su X. «Dobbiamo massimizzare il costo per la Russia di un’ulteriore escalation», ha scritto ancora il capo della diplomazia di Kiev.

Attacco a Kiev: 2 morti e 10 feriti: deceduta una bambina di 12 anni

A Kiev, due persone sono state uccise e 10 ferite in seguito a un attacco russo oggi, secondo il capo dell’amministrazione militare della città, Timur Tkachenko citato da Ukrinform. "Al momento a Kiev sono stati confermati 10 feriti e almeno 2 morti. Probabilmente i dati non sono definitivi», ha scritto Tkachenko su Telegram. Secondo le prime informazioni, una bambina di 12 anni è rimasta uccisa nel quartiere Solomiansky di Kiev.