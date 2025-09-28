Tornano in vigore le sanzioni dell'Onu all'Iran dopo 10 anni

Sono scattate le sanzioni Onu all'Iran, a dieci anni dall'accordo sul nucleare del 2015, voluto fortemente da Barack Obama e cancellato da Donald Trump, che aveva allentato la stretta sul regime di Teheran.

Falliti i negoziati degli ultimi mesi, nonostante gli sforzi diplomatici di Usa ed Europa, le severe misure restrittive sono rientrate in vigore.

In una nota congiunta, i ministri degli Esteri di Francia, Regno Unito e Germania invitano Teheran a "evitare qualsiasi azione di escalation".

"La reintroduzione delle sanzioni Onu - si legge nel documento - non significa la fine della diplomazia. Esortiamo l'Iran ad evitare qualsiasi escalation e a tornare a rispettare gli obblighi di salvaguardia giuridicamente vincolanti".