Moldavia, filo-UE vincono elezioni con oltre 50% dei voti

I seggi si sono chiusi alle 21 locali, con file di elettori ancora in attesa davanti alle urne. Poi lo spoglio serale ha consegnato il suo verdetto: la Moldavia imbocca la via europea, prendendo le distanze - per la seconda volta in un anno - dall’orbita di Mosca. Dopo una lunga rincorsa di percentuali altalenanti, a spoglio quasi ultimato il Partito d’azione e solidarietà della presidente Maia Sandu ha preso il sopravvento sul Blocco patriottico filorusso guidato dall’ex capo di Stato Igor Dodon. Il partito filo-UE al governo in Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, secondo i risultati ufficiali pubblicati oggi. Con oltre il 99,5% delle schede scrutinate, il Partito d’Azione e Solidarietà ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo. L’attesa febbrile che ha accompagnato la giornata si è sciolta infine nel sollievo di Bruxelles, consapevole che in gioco non c'era solo il futuro del piccolo Paese incastonato tra Ucraina e Romania, ma anche un tassello cruciale della sicurezza del suo fianco orientale.

Tra falsi allarmi bomba in patria e nei seggi all’estero, cyberattacchi attribuiti a Mosca, movimenti sospetti di elettori e un intervento pro-Cremlino del ceo di Telegram Pavel Durov rilanciato persino da Elon Musk, la giornata si è consumata in un’atmosfera elettrica, culminata in un’affluenza finale al 51,9%, la più alta mai registrata per il rinnovo dei 101 seggi parlamentari. Dal liceo Petru Rares di Chisinau, Sandu ha lanciato un ultimo appello alla responsabilità civica: «Ho votato per preservare la pace e il futuro europeo della Moldavia. Oggi era il momento di dimostrare l’amore per il nostro Paese. Domani potrebbe essere troppo tardi», ha esortato l'ex funzionaria della Banca Mondiale eletta nel 2020 sull'onda del sentimento anticorruzione e riconfermata lo scorso anno, ricordando ai cittadini di poter decidere «il destino di una nazione piccola ma con persone degne, che non vendono la patria né per 400 lei né per 400 euro», e denunciando ancora una volta le ingerenze del Cremlino.