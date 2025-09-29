Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo 'stato di emergenza' in tutto il Venezuela di fronte al pericolo di un’aggressione militare statunitense. Lo ha annunciato la vice-presidente Delcy Rodriguez in una riunione con diplomatici stranieri sottolineando che il decreto conferisce al presidente «poteri speciali» per agire in materia di difesa e sicurezza di fronte alla minacce esterne.
Il governo Maduro dichiara lo stato di emergenza in Venezuela
E' in risposta alle azioni militari Usa nel Mar dei Caraibi
