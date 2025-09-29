La risposta di Hamas: "La resistenza armata è un nostro diritto senza uno Stato. Blair inaccettabile, sappiamo gestirci da soli"

«La resistenza armata è un diritto del popolo palestinese finché esiste l’occupazione. Se il popolo palestinese sarà liberato e verrà creato uno Stato palestinese, allora non ci sarà più bisogno né di resistenza né di armi, e ciò farà parte dell’entità palestinese». Lo ha detto, in un’intervista al canale qatariota Al-Arabi il funzionario di Hamas Tahir al-Nunu.

«Tony Blair è una figura inaccettabile per il nostro popolo. Abbiamo accettato la formazione di un comitato che non rappresenti alcuna fazione palestinese per gestire gli affari di Gaza dopo la guerra, e non accetteremo l’imposizione di una tutela straniera sul nostro popolo». Lo ha detto in una dichiarazione alla Reuter, pubblicata sul suo sito, l’alto funzionario di Hamas Taher al-Nunu. «Il nostro popolo è perfettamente capace di gestire i propri affari da solo», ha aggiunto.

Taher al-Nunu ha anche dichiarato all’emittente qatariota Al-Arabi che «finora non ci sono state discussioni dirette o indirette sul piano promosso dagli Stati Uniti, e che Hamas ne è a conoscenza solo attraverso indiscrezioni sui media. Hamas non ha preso parte ai negoziati sul piano americano». Secondo lui, "Hamas è pronto al rilascio degli ostaggi come parte di un accordo globale che porrà fine alla guerra e porterà al ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza».