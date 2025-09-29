Madagascar, il presidente Andry Rajoelina scioglie il governo

Migliaia di persone si sono radunate in Madagascar per nuove manifestazioni antigovernative in diverse città dell’isola. Nella capitale Antananarivo le forze di sicurezza hanno disperso la folla con gas lacrimogeni, come hanno visto giornalisti dell’Agenzia France-Presse. La scorsa settimana ci sono stati due giorni di proteste sfociate in scontri con la polizia e che hanno coinvolto prevalentemente giovani manifestanti, chiamati all’azione sui social media attraverso un movimento chiamato 'Gen Z' e che hanno espresso rabbia per le persistenti interruzioni di acqua ed elettricità nel Paese.

Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina , ha dichiarato di aver dimesso il suo governo a seguito delle violente proteste contro le ripetute interruzioni di acqua ed elettricità in tutto il paese dell’Oceano Indiano. «Ho deciso di revocare le funzioni di Primo Ministro e di governo. In attesa della formazione del nuovo governo, coloro che sono in carica svolgeranno il ruolo di ministri ad interim», ha dichiarato in un discorso televisivo alla nazione. Per l’Alto Commissario dell’Onu per i diritti umani, Volker Türk , sono almeno 22 i morti nelle proteste.

Oggi una folla crescente ha marciato nella capitale chiedendo le dimissioni del presidente, Andry Rajoelina. Una dichiarazione rilasciata ieri sera dal movimento ha chiesto anche le dimissioni del governo e del prefetto di Antananarivo. Le proteste di giovedì nella capitale sono state seguite da diffusi saccheggi per tutta la notte, senza alcuna risposta da parte della polizia. Generazione Z, che include le persone nate tra la fine degli anni '90 e l’inizio degli anni 2010, ha affermato che «gruppi di individui anonimi sono stati pagati per saccheggiare numerosi locali allo scopo di offuscare il movimento e la lotta in corso». Le proteste si sono svolte anche ad Antsiranana, all’estremità settentrionale del Madagascar.

Onu, 'shock per omicidi e feriti in proteste nel Madagascar'

«Sono scioccato e rattristato dagli omicidi e dai feriti nelle proteste per le interruzioni di acqua ed elettricità in Madagascar": lo ha dichiarato in una nota l’Alto Commissario dell’Onu per i diritti umani, Volker Türk, esortando «le autorità a garantire il rispetto della libertà di espressione e di riunione pacifica». Türk ha condannato la «risposta violenta» del Madagascar alle proteste antigovernative, durante le quali il suo ufficio afferma che "almeno 22 persone sono state uccise e più di cento ferite».