Netanyahu si è scusato con Al-Thani per il raid su Doha e ha promesso al Qatar di non ripetere i raid

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiamato il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani e si è scusato per aver violato la sovranità del Qatar nell’attacco a Doha, esprimendo inoltre rammarico per l’uccisione di una guardia di sicurezza del Qatar. Lo ha riferito da una fonte vicina ad Axios.
Le scuse israeliane per l’attacco erano una condizione fondamentale per il Qatar per riprendere i negoziati con Hamas su un accordo per porre fine alla guerra a Gaza e liberare gli ostaggi rimasti. La telefonata di scuse, avvenuta durante l’incontro tra Netanyahu e il presidente Trump, potrebbe aprire la strada a un accordo del genere. Lo riporta Axios. Il 9 settembre Israele tentò di eliminare i leader di Hamas con un attacco a Doha, riuscendo solo a uccidere funzionari di basso livello, e suscitando indignazione nel mondo arabo. Il Qatar, storico alleato americano, è stato il principale mediatore tra Israele e Hamas fin dall’inizio della guerra a Gaza.
Nella sua telefonata al premier del Qatar, presente Donald Trump, Benjamin Netanyahu ha affermato che non effettuerà più attacchi del genere in futuro, riferendosi a quello contro i leader di Hamas a Doha. Lo rende noto un comunicato della Casa Bianca. Nella conversazione «i leader hanno accettato la proposta del presidente di istituire un meccanismo trilaterale per migliorare il coordinamento, migliorare la comunicazione, risolvere le controversie reciproche e rafforzare gli sforzi collettivi per prevenire le minacce».
Ira Ben Gvir per le scuse a Doha, 'finanzia il terrorismo'
«Chi manda mostri a bruciare bambini, stuprare donne e rapire anziane deve sapere che non esiste un posto al mondo in cui sia al sicuro. E’ ora di dire al mondo la verità: il Qatar è uno Stato che sostiene il terrorismo, lo finanzia e lo alimenta. Nessuna somma di denaro potrà lavare via il terrorismo dalle loro mani». Lo scrive su X il ministro di ultradestra israeliano Itamar Ben Gvir dopo che Benyamin Netanyahu si è scusato con il Qatar per l’attacco ai leader di Hamas a Doha. Ben Gvir ha definito invece l’attacco "importante, giusto e sommamente morale».
