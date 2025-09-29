Netanyahu si è scusato con Al-Thani per il raid su Doha e ha promesso al Qatar di non ripetere i raid

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiamato il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani e si è scusato per aver violato la sovranità del Qatar nell’attacco a Doha, esprimendo inoltre rammarico per l’uccisione di una guardia di sicurezza del Qatar. Lo ha riferito da una fonte vicina ad Axios.

Le scuse israeliane per l’attacco erano una condizione fondamentale per il Qatar per riprendere i negoziati con Hamas su un accordo per porre fine alla guerra a Gaza e liberare gli ostaggi rimasti. La telefonata di scuse, avvenuta durante l’incontro tra Netanyahu e il presidente Trump, potrebbe aprire la strada a un accordo del genere. Lo riporta Axios. Il 9 settembre Israele tentò di eliminare i leader di Hamas con un attacco a Doha, riuscendo solo a uccidere funzionari di basso livello, e suscitando indignazione nel mondo arabo. Il Qatar, storico alleato americano, è stato il principale mediatore tra Israele e Hamas fin dall’inizio della guerra a Gaza.