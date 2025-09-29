Una speranza per Gaza, attesa per il vertice Trump-Netanyahu. Il tycoon "Stavolta ce la faremo"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceverà nel pomeriggio il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, alla Casa Bianca e alle 13:15 locali terranno una conferenza stampa. Gli occhi sono puntati su un possibile annuncio relativo al conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Il piano in 21 punti di Trump per porre fine alla guerra è stato presentato la scorsa settimana ai leader arabi e musulmani dal presidente americano, apparso sempre più fiducioso sul raggiungimento di un’intesa. In un messaggio su Truth, Trump ha detto che c'è una reale possibilità di "grandezza in Medio Oriente. Tutti sono a bordo per qualcosa di speciale. Per la prima volta in assoluto. Ce la farò".

In un’intervista ad Axios e alla tv israeliana Channel 12, Trump ha detto che i colloqui sono "nella fase finale" e ha auspicato un accordo possa essere annunciato entro i prossimi due giorni, dopo il suo incontro con Netanyahu alla Casa Bianca. "Tutti si sono uniti per raggiungere un accordo, ma dobbiamo ancora farlo", ha detto in un’intervista telefonica, aggiungendo: "È stato fantastico lavorare con i paesi arabi su questo, e Hamas si unirà a loro. (Hamas) nutre un grande rispetto per il mondo arabo". "Il mondo arabo vuole la pace, Israele vuole la pace e Bibi vuole la pace", ha detto Trump, usando il soprannome di Netanyahu. "Se ci riusciremo, sarà un grande giorno per Israele e per il Medio Oriente", ha concluso.