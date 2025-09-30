Hamas: "Improbabile l'ok al piano di Trump". Papa Leone: "Spero che accettino"

Un esponente di alto livello di Hamas ha dichiarato alla BBC che è probabile che il movimento islamista respinga il piano di pace presentato dall’ex presidente statunitense Donald Trump per Gaza. Secondo il funzionario, la proposta «serve gli interessi di Israele» e «ignora quelli del popolo palestinese».

Uno dei punti più controversi riguarda la richiesta di disarmo e consegna delle armi da parte delle brigate militari di Hamas, condizione considerata «inaccettabile» dalla leadership del gruppo. Fonti palestinesi a conoscenza dei colloqui interni hanno spiegato che nella discussione è coinvolta sia la leadership di Hamas nella Striscia di Gaza sia quella all’estero.

In particolare, il comandante militare a Gaza, Ez al-Din al-Haddad, sarebbe intenzionato a proseguire la lotta armata piuttosto che accettare i termini fissati dal piano. Al contrario, i dirigenti del movimento che vivono fuori dalla Striscia sarebbero stati progressivamente esclusi dalle decisioni, poiché non hanno un ruolo diretto nella gestione degli ostaggi.