Hamas: "Improbabile l'ok al piano di Trump". Papa Leone: "Spero che accettino"

Un esponente di alto livello di Hamas ha dichiarato alla BBC che è probabile che il movimento islamista respinga il piano di pace presentato dall’ex presidente statunitense Donald Trump per Gaza. Secondo il funzionario, la proposta «serve gli interessi di Israele» e «ignora quelli del popolo palestinese».
Uno dei punti più controversi riguarda la richiesta di disarmo e consegna delle armi da parte delle brigate militari di Hamas, condizione considerata «inaccettabile» dalla leadership del gruppo. Fonti palestinesi a conoscenza dei colloqui interni hanno spiegato che nella discussione è coinvolta sia la leadership di Hamas nella Striscia di Gaza sia quella all’estero.
In particolare, il comandante militare a Gaza, Ez al-Din al-Haddad, sarebbe intenzionato a proseguire la lotta armata piuttosto che accettare i termini fissati dal piano. Al contrario, i dirigenti del movimento che vivono fuori dalla Striscia sarebbero stati progressivamente esclusi dalle decisioni, poiché non hanno un ruolo diretto nella gestione degli ostaggi.
Il ministro della sicurezza nazionale israeliano e parlamentare di estrema destra Itamar Ben-Gvir ha dichiarato, durante la riunione del gabinetto, che il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è «pericoloso per la sicurezza di Israele» e che intende discutere la questione con il primo ministro Benyamin Netanyahu. Lo riporta Haaretz.
Intanto, da Castel Gandolfo, Papa Francesco ha commentato la proposta dell’ex presidente americano, auspicando che Hamas «possa accettare nei tempi stabiliti» il piano, sottolineando come al suo interno siano presenti «elementi molto interessanti».
